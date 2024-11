Mezei András, a Kis Szent Teréz-bazilika plébánosa lapunknak arról is beszélt: mindannyiunk életében fontos az emlékezés, hisz „akinek nincs múltja, annak jövője sincs”. Kiemelte, Mindenszentekkor azokra emlékezünk, akik már szentek s a mennyben vannak – akár van a naptárban hivatalos ünnepnapjuk, akár nincs – ők mindannyian a megdicsőült egyház tagjai. A halottak napja pedig a szenvedő vagy tisztuló egyház tagjaié, akik várják, hogy bejussanak a mennyek országába.

Halottak napja a szenvedő vagy tisztuló egyház tagjaié – Keszthelyen értük imádkoztak, a Kármel papjainak vezetésével Fotó: Halász Gábor

Halottak napja: ima a Mindenki keresztjénél

A Szent Miklós-temetőben ezúttal is az immár kétszáz éves Mindenki keresztjénél gyűltek össze a hívek – imádkozni a már átköltözött szeretteikért.

– A keresztben van üdvösségünk forrása – hangsúlyozta Mezei András. – Hála a Jóistennek, Európa legnagyobb részében még vannak keresztek a templomokon, köztereken, utak mellett, ami mindannyiunkat figyelmeztet és emlékeztet: Jézus a kereszten váltotta meg a világot, ezért ez az üdvösség záloga.

A Szent Miklós-temetőben hagyomány, hogy november 1-jén összegyűlnek a hívek a Mindenki keresztjénél. Ezt a kőből készült feszületet 1813-ban állította a Szalai-család Fotó: Halász Gábor

Teljes búcsú

A halottak napján azokért imádkozunk, akik már elköltöztek e földi létből, s várják, hogy a mennyek országába jussanak.

– A Jóisten végtelenül irgalmas, senkit sem zár ki onnan, még azokat sem, akik bűnösként éltek, de életük utolsó szakaszában vagy épp a haláluk órájában megbánták tetteiket. Ők bűneikért előbb elégtételt adnak, s csak ezután juthatnak a Mennyországba – folytatta Mezei András, felhívva a figyelmet: Mindenszentek nyolcadában lehetőségünk van teljes búcsút nyerni, amit felajánlhatunk elhunyt szeretteink javára is.

A Mindenki keresztje a Szent Miklós-temetőben. Itt távol nyugvó szeretteinkért is imádkozhatunk Fotó: Halász Gábor

Az ima ereje

Ezzel kapcsolatban a Kármel plébánosa azt emelte ki, a tisztítótűzben szenvedők magukért már nem tehetnek semmit. Ezért van szükség arra, hogy a küzdő egyház tagjai – vagyis: mi magunk – imádkozzunk értük, és ezzel megrövidítsük a szenvedésüket.

Mezei András: Pál apostol szavával élve, a jó harcot nekünk is meg kell harcolnunk, a pályát nekünk is végig kell futnunk, s a hitünket megtartva vár majd ránk is a győzelem koszorúja. A plébános mellett Németh Kristóf, a Kármel kántora, egyházzenésze Fotó: Halász Gábor

– Pál apostol szavával élve: a jó harcot nekünk is meg kell harcolnunk, a pályát nekünk is végig kell futnunk, s a hitünket megtartva vár majd ránk is a győzelem koszorúja – mondta Mezei András, aki arra is úgy fogalmazott: Mindenszentek idején nagy kegyelem árad, a Kármel közössége ezért is hívta szabadtéri szentmisére november 2-án azokat, akik a Szent Mihály-temetőbe látogattak.