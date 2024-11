Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel

– Márai Sándor gondolataival kezdte köszöntő beszédét szombaton Gecse Péter alpolgármester. A térség önkormányzati képviselője örömteli pillanatnak nevezte a találkozást, mivel ismét élettel telt meg a Szegfű utcai közösségi terem.

A páterdombi Idősek napja résztvevőit Gecse Péter alpolgármester köszöntötte.

Fotó: Szalay Balázs

- Ennek a napnak nagyon fontos figyelemfelhívó szerepe van, hiszen ilyenkor nem csak felköszöntjük a szépkorúakat, hanem köszönetet is mondunk nekik. Ezért is kell mindenkinek arra törekednie, hogy az idősödő korosztály minél több időt tölthessen családi körben, valamint még sok szép élményt szerezhessen baráti és közösségi szinten is – fogalmazott Gecse Péter.

- Zalaegerszegi képviselőként büszke vagyok arra, hogy a városban nagyon sok nyugdíjas egyesület és idősügyi szervezet működik, melyek segítségével minden egyes nap kiemelt figyelmet fordíthatunk szépkorú embertársainkra – tette hozzá a képviselő.

Az Idősek napja rendezvényen fellépett a zalabesenyői Szivárvány dalkör és műsort adtak a Páterdomb a Kultúráért Egyesület tagjai. A szombati programot süteménykóstolás és tombola zárta a Páterdombi Közösségi Házban.