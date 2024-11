A dinamikusan fejlődő falu lakossága, átlagéletkora elég fiatal, jóval kevesebb nyugdíjas él itt, mint más zalai településeken, felelte érdeklődésünkre Sipos Ferenc polgármester, aki hozzátette: mindazonáltal nagyon fontosnak tartják, hogy kifejezzék feléjük a fiatalabb generáció tiszteletét. Ennek egyik szép példája volt az a zenés-irodalmi műsor, amivel az általános iskola diákjai készültek.

Az iskolások adtak műsort az idősek napja alkalmából Bagodban

Fotó: Mozsár Eszter

– A meghívott nyugdíjasok nagy része mindig eljön ezekre a rendezvényekre, amit minden évben megtartunk. A tavalyihoz hasonlóan most is egy kicsit korábban szerveztük meg az idősek napját, éveken át Advent előtt kedveskedtünk nekik műsorral és vendéglátással. Természetesen az év többi részében is számos programot szervezünk részükre.

Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, egy-egy társadalomról és településről mindent elmond, hogy miként bánik idős polgáraival. A politikus választókerületében szinte mindenhol gondoskodnak a nyugdíjasokról, illetve szerveznek számukra olyan közösségi élményt, programot, amivel kizökkentik őket a mindennapokból. Ezek a rendezvények arra ösztönzik őket, hogyan ne éljenek bezárkózva, különösen a mai internetes, személytelen világunkban, mondta a képviselő.