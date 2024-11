Ezen a héten hivatalosan is elkezdődött a tavaszig tartó depressziós időszak, hisz a napsütés hiánya lelkileg is megterhelő. Elgondolkodom, hogy milyen jó lett volna, ha medvének születek és alhatnék téli álmot. A nemszeretem idő van felvetésemre ismerősöm, Erika mondta el ma reggeli tapasztalatait az időjárás kapcsán, jelezve, hogy valóban hideg volt már.

Van, akit meglepett a novemberi hidegebb időjárás.

Fotó: Korosa Titanilla

Az időjárás az évszaknak megfelelő

Mint mondta: ő sem szereti az őszt és a telet, de hozzátette, hogy az évszaknak megfelelő idő van. A reggelek persze ilyenkor nehezebben indulnak, a mostani szürkeségben az ember nehezebben kel fel és előbb el is fárad, valószínűleg ez lehet az oka, hogy néhányan elfelejtettek világítást kapcsolni reggel az autójukon. De ilyenkor még zavartalan a közlekedés, ellenben, ha esik a hó.

Ildikóval kutyasétáltatás közben találkoztunk. Elmondta, hogy őt váratlanul érte a hideg idő, bár nyilván számítani lehetett rá így november elején, ám olyan kellemes, száraz, napsütéses időnk volt októberben, hogy mégis meglepetésként érte az első hűvösebb őszi reggel.

- Minden nap sétálunk beagle kiskutyámmal, és eddig vidáman futkározott a napsütésben és turkált az őszi falevelek között. Naponta több órát is kint tudtuk tölteni a szabadban - mondta. - Most viszont a reggeli és esti, sőt már a déli sétákhoz is rá kell adni a kutyapulóvert, amióta ilyen hűvösebb idő van, mert fázik rövid szőrű lévén.

Az őszi időjárás a szécsiszigeti bivalyok számára sem olyan kedves, mint a nyár.

Fotó: Korosa Titanilla

Szerinte a kutyák sétához való felöltöztetése nem divat kérdése, a rövid szőrű állatok, melyek lakásban élnek, kint a hidegben könnyen megfáznak. Ma már a kutya társ és családtag, nem csak házőrző szerepet tölt be. Ők is érzik, hogy családtagok és igénylik a törődést. Élvezik a napi sétákat odakint, aztán behúzódnak a gazdáikkal a meleg otthonokba.

Hozzátette, hogy a kutyával a benti programokat részesítik előnyben inkább a hideg, nedves idő beköszöntével, plüssállatokkal, szaglómatraccal játszanak. Hiszen ez a ködös hideg idő állatra és emberre egyaránt veszélyes, mert megszaporodnak a balesetek a kisebb látótávolság miatt.