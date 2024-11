A Dienes festőkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából kiállításra invitálták a művészetkedvelő közönséget Zalaegerszegen az Apáczai Csere János Művelődési Központba. A társulat alkotói a festészet különböző stílusainak és technikáinak színes palettáját mutatták be. A tagok számára a közös alkotás nemcsak önkifejezési lehetőséget jelent, hanem baráti közösséget is épít, amely inspirálja őket újabb és újabb művek létrehozására. A kiállításon Dienes Gyula, művésztanár mondott köszöntőt. A tárlat 2024. december 18-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. Felvételünkön Dienes Gyula mutatta be a mögötte álló festőkör tagjait.