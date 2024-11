Bombasikert hozott a kiállítás, amely balti körútra indul Vilnius után 16 perce

Hungarikumok a Föld körül, ezúttal Litvániában

Litvániába, a vilniusi Panemunės-kastélyba utazott tovább a nemzeti kincseket, így Hévízt is megjelenítő egyedi tárlat. A Hungarikumok a Föld körül című kiállítás nyáron s ősszel Rómában, majd Prágában hódította meg a közönséget, most pedig a távoli – és már hideg – északon is bombasikert aratott.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Litvánia legnépszerűbb kastélyában, a Panemunės-ban látható a Hungarikumok a Föld körül utazótárlat Forrás: Panemunės-kastély

A Litvániában működő magyar nagykövetség hívta meg a tárlatot, értesülve a korábbi sikerekről. Miklós Beatrix, a magángyűjtemény kurátora, a Hungarikum Programiroda vezetője azt mondta, a Hungarikumok a Föld körül igazodni tud a helyszínekhez, s nincs ez másként Vilniusban sem, ahol a tárlat nyitánya volt a magyar hét fő attrakciója. Ráadásul az 1604 és 1610 között felépült kastélynak van magyar vonatkozása is, hiszen az Eperjes (Eperyasz) család tulajdonában állt. A megnyitó egy pillanata a Hungarikumok a Föld körül című tárlat vilniusi megnyitóján, balról: Miklós Beatrix és dr. Béres János nagykövet

Forrás: Hungarikum Programiroda Hungarikumok a Föld körül Miklós Beatrix dr. Béres János nagykövettel, illetve a múzeum igazgatójával közösen kalauzolta a megnyitó vendégeit a kiállításban – két órán át bemutatva a hungarikumokat, mások mellett Puskás Öcsit, a hévízi gyógyászatot, a hollóházi és a Zsolnay-porcelánokat, vagy éppen a cifraszűrt és a karikás ostort. A fogadáson is sorjáztak a magyar értékek, például borok – köztük Hévíz nedűje –, pálinkák, s volt az asztalokon szalámi, kolbász és fűszerpaprika is. Tárlatvezetés Vilniusban, a kép előterében Miklós Beatrix

Forrás: Hungarikum Programiroda Sikertörténet Litvániában – Bátran mondhatom, a kiállításon megerősítettük a kulturális kapcsolatokat, és ennek akár turisztikai előnyei is lehetnek a jövőben. A vendéglátás által pedig a magyar gasztronómiát népszerűsítettük, mondhatom: sikerrel. S mire vége lett a megnyitónak, nagykövet úr és a múzeum tulajdonos-igazgatója arra kérte a Hungarikum Programirodát, egészen január közepéig maradjon a tárlat a kastélyban, ahová az ünnepi időszakban nagyon sokan látogatnak el, úgyhogy ez, mint mondták: sikertörténet lesz Litvániában – mondta Miklós Beatrix. A máris népszerű kiállítás plakátja

Forrás: Hungarikum Programiroda Folytatás Tallinban Azóta pedig kiderült: a balti államokban gyorsan híre ment a Hungarikumok a Föld körül című kiállításnak, amelyet máris újabb helyszínre hívtak meg. Jövő márciusban az észtországi Tallinba várják az egyedi tárlatot. Most már a litvánok is tudják: a szódavíz is hungarikum

Forrás: Hungarikum Programiroda Miklós Beatrix csak néhány napot töltött Vilniusban, de azt tapasztalta: Litvánia legnagyobb és legszebb kastélyában sokakat vonz a tárlat, sőt, már a megnyitó előtti napokban is „belopózott” egy-egy csoport a kiállítótérbe. A látogatók ismeretszerzését pedig többnyelvű prezentáció, illetve az Agrárminisztérium által rendelkezésre bocsátott brosúrák s különböző kiadványok segítik. Hungarikumok a turizmus és vendéglátás kategóriában bajai halászlé

tiszai halászlé

dobostorta

Gundel Károly gasztronómiai öröksége

karcagi birkapörkölt

lángos

magyar gulyásleves

pozsonyi kifli

A Zsolnay-manufaktúra különlegesen értékes porcelánjai is gazdagítják a tárlatot

Forrás: Hungarikum Programiroda

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!