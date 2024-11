"Ahhoz, hogy az élőket menteni tudjuk, szó szerint halott állatok tetemein és csontvázain kellett lépdelnünk"

- Pulykát és értékesebb, különleges tyúkokat, csirkéket is mentettünk, valószínűleg azokat is árulta, és a gyapjúval szintén kereskedhetett, de találtunk kacsa- és lótetemeket s rengeteg halott kutyát is, az állatorvosi vizsgálat szerint a többségük éhen halt - meséli a borzongató részletet az állatvédő. Hozzáteszi:

az osztrák nő lovakat darabolt fel, azt dobta be a kutyáknak, az evett, amelyik erősebb volt...

S bontatlanul szórta be nekik a legrosszabb minőségű kutyaszalámit is, a műanyag csomagolás mindent beborító szeméthalmazzá vált, a több mint 2 hektáros terület hulladékkal és összeszámlálhatatlan mennyiségű tetemmel, csontvázzal volt tele. S számos hamukupacot is találtak, bennük kecske- és kutyacsontokkal, állati koponyákkal - próbálta eltüntetni a nyomokat...

Lótetemeket is találtak a horrortelepen...

Találtak 2-3 hetes kölyköket is az anyjuk alatt, az ürülékben élve, s a kennel alá beszorulva, holtan is...

Az összefogás ereje

Az összehangolt akcióban összesen 17 szervezet vett részt - köztük négy zalai, csakúgy mint a zalakoppányi horrortanya felszámolásakor:

Több száz kutyát értékesíthetett

A helyiek egyébként az állatvédőknek azt mesélték: az osztrák nő 2019-ben költözött a férjével Csöngére, kezdetben teljesen rendezett körülmények között, szépen éltek, majd a férj eltűnt a faluból, a nő pedig elindult a lejtőn lefelé - s közben létrejött Európa legnagyobb szaporítóhálózata. Brigitta Müllner ugyanis külföldön értékesítette a kutyákat, a hatóságok feltételezik, hogy Nyugat-Európában több száz olyan ausztrál juhászkutya (aussie) élhet, ami az ő illegális magyarországi kutyafarmjainak valamelyikén született. A normál és a mini változatot is szaporította, s 1500 euró körüli összegért értékesítette a sok esetben súlyosan beteg ebeket. A rajtaütéskor találtak a csöngei ingatlanban rengeteg kutyaútlevelet is. Később, mint már beszámoltunk róla, kiderült: stájer állatorvos bélyegzője volt az okmányokon. Ausztriában egyébként már 2019 előtt eltiltották a nőt az állattartástól, mert lovakat tartott, amik éhen haltak...