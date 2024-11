A IV. Mikulás Kupa elnevezésű versennyel azonban úgy tűnik, nincs szerencséje a kustánszegi tó feletti horgászati jogot gyakorló Göcsej Horgász Egyesületnek, hiszen néhány éve még azzal váltak országos hírűvé, hogy a barátságtalan körülmények között az egész verseny alatt mindössze egy halat sikerült kifogni, most viszont a teljes versenyt vissza kellett mondaniuk. Kelemen Csaba elnök tájékoztatója szerint a program előzetesen meghirdetett időpontjára, szombat kora reggelre ugyanis teljesen bejegesedett a tó partközeli vízfelülete, ami lehetetlenné tette a partról történő horgászatot.

A zalalövői versenyen Marosán Balázs két csukát zsákmányolt Fotó: Gyuricza Ferenc

Zalalövőn 30 fő horgászott

Zalalövőn ugyancsak jéghártya borította a tó egy részét, ám a tó nagysága miatt itt nem kellett a versenyt visszamondani, volt elég jégmentes vízfelület, hogy a mínusz öt fokos kora reggeli hőmérséklet ellenére megjelenő 30 fő zavartalanul tudjon hódolni szenvedélyének. A szervező Borostyán Horgász Egyesület elnökségi tagja, Lakatos Róbert annyit mondott lapunknak, a halak mozognak a vízben, a pergető horgászok pedig nem kényesek, ők hozzászoktak már ezekhez a körülményekhez, így ott megtartották a két fordulós versenyt.

A zalaegerszegi Marosán Balázs ottjártunkkor két csukát mutatott. Mint mondta ennyit is sikerült fognia, közel a gáthoz, a tó mélyebb részén. Azt is hozzátette még: kevésbé mozognak a halak, de a szemközti oldalon az egyik ellenfele több csukát is zsákmányolt már, úgy tűnik, neki több szerencséje volt a szektorválasztással.

A télies időjárás ellenére is jól sikerült a horgászat

- Alaposan megnehezítette a versenyzők feladatát, hogy a tó hátsó része befagyott, s a zsinórok is lefagytak a dobások között – mondta Lakatos Róbert. – Ennek ellenére minden versenyző kitartott, végighorgászva a versenyt. Összesen 39 ragadozó halat sikerült zsákmányolni, ebből 34 darab volt a csuka, öt pedig süllő.

A legjobb eredményt öt kifogott hallal Németh Krisztián érte el, a második helyen Horváth Raul végzett négy hallal, míg harmadik az ugyancsak négy halat kifogó Takács Péter lett. A verseny legnagyobb halával, egy 91 centiméter hosszú csukával Helyes Ferenc büszkélkedhetett.