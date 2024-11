A horgászok kedvében akarnak járni

Kelemen Csaba azt is hozzáteszi, a magyar horgásztársadalom továbbra is pontycentrikus, de egyre többen keresik a különleges, ritkábban előforduló, nem mindenütt fogható halakat. A vágótokok vízbe helyezésétől például azt is várják, hogy nőni fog a napijegyes vendéghorgászok száma. A telepítést követően a békés halakra elviteli tilalmat rendeltek el, ami november 16-án reggel hat óráig marad érvényben. Horgászni tehát lehet ezen időszak alatt is, a kifogott békés halat azonban megtartani tilos. Ragadozó hal esetében ilyen korlátozás nincs, annak horgászata és elvitele a helyi horgászrendben szabályozott módon ebben az időszakban is lehetséges.

- Ennek az a magyarázta, hogy idén is megjelent a tavunkon a kormorán, ami rendkívül kártékony, emiatt muszáj védekeznünk ellene – sorolja tovább az elnök. – A vízparti mozgás szerencsére zavarja a madarat, ezért a telepítést követően nem akartuk magára a hagyni a tavat.

Lakatos Róbert a zalalövői Borostyán-tóba telepített csukák közül mutat egy szép példányt. Fotó: Gyuricza Ferenc

Zalalövőn csuka és dévérkeszeg volt soron

Zalalövőn 449 kilogramm dévérkeszeg és 300 kilogramm csuka került a Borostyán-tóba. Ez utóbbiak védelme érdekében a helyi egyesület a telepítést követően horgászati tilalmat rendelt el csukára, ami november 15-ig éjfélig marad érvényben. Pék Ferenc egyesületi elnök azt mondja: ez a mennyiség náluk elenyésző, ezért november második felében további telepítések lesznek. Szintén a MOHOSZ részbeni támogatásával 50 mázsa körüli ponttyal gyarapodik az állomány, de a halfauna változatossága érdekében 300 kilogramm süllő, 200 kilogramm harcsa, illetve valamennyi compó és fogható méretű keszeg is kerül a tóba. Emellett valamikor balint is terveznek a vízbe helyezni, annak telepítése viszont nagy valószínűséggel csak jövőre valósulhat meg.