Közleményük szerint a lakástüzek leggyakoribb okozói a dohányzás, a konyhai figyelmetlenség, a túlterhelt elektromos rendszer, valamint a helytelen fűtés. Ezekből pillanatok alatt alakulhat ki nagyobb kiterjedésű lakástűz. Kis odafigyeléssel megelőzhetjük a bajt, de hívjuk fel erre az egyedül élő idősebb szomszédunk, az ismerősünk vagy rokonunk figyelmét is a lakástüzek veszélyére.

A főzés az egyik legnagyobb veszélyforrás

A főzésnél az egyik legnagyobb veszélyt az okozza, hogy a konyhák igénybevétele jelentősen megnőtt az elmúlt években. Egyre több az elektromos eszköz, de a régi, hagyományos gáztűzhelyek, vagy gázpalackról üzemeltetett készülékek sem mentek ki a divatból. Hiába bízzuk az „okos” eszközeinkre az ételkészítést, könnyen előfordulhat, hogy még így is tűzhelyen, vagy éppen a sütőben felejtjük az ebédet, vacsorát. Éppen ezért tartsuk észben, hogy tűzhelyen és sütőben lévő ételt soha ne hagyjunk őrizetlenül! Ellenkező esetben akár nagyobb kiterjedésű tűz is lehet belőle! Fontos tanács, hogy a felhevült, pattogzó olajat soha ne vízzel próbáljuk meg eloltani. Érdemes inkább fedőt tenni a készülő ételre és kikapcsolni a berendezésünket.

A dohányzás is okozhat lakástüzeket

Veszélyt hordoz magában a nem megfelelően eloltott cigaretta is. Az egyik legfontosabb aranyszabály, hogy ágyban soha ne dohányozzunk, s lehetőleg kerüljük azt is, hogy az erkélyen hódoljunk a szenvedélyünknek. Amennyiben mégis ez utóbbi helyszínen gyújtanánk rá, akkor a cigarettát megfelelően oltsuk el például egy vízzel teli hamudobozban, vagy zárható hamutálban. A még égő cigaretta eldobása nagy veszélyt hordoz, hiszen egy esetleges erkélytűz gyorsan átterjedhet a lakásra is!

Mire ügyeljünk a fűtésnél?

Fontos az is, hogy tartsuk tisztán a fűtőberendezések környezetét, legyenek azok lakáson belül, vagy kívül. A megelőzés érdekében távolítsuk el a közelükből a gyúlékony, éghető anyagokat! Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a tüzelőberendezés ajtaja elé olyan fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs vagy szikra ne jelentsen gyújtási veszélyt. Ha ugyanis későn észleljük a lángokat, azok átterjedhetnek az épület egyéb lakóhelyiségeire, szintén komoly károkat okozva.