A növényevő hódok ugyanis életmódjukból adóan rengeteg növényt pusztítanak, képesek a legvastagabb fákat is kidönteni. Országszerte egyre több helyről hallani ilyen esetekről, ezért körülnéztünk, Zalában mi a helyzet jelenleg. A hódokkal kapcsolatos problémákra néhány éve Völgyi Zoltán hívta fel figyelmünket. Akkor elmondta, hogy a birtokára telepített gyümölcsfákat éppúgy megrágta, mint a tó- vagy patakparti pihenőhelyek árnyat adó fűz és tölgyfáit. Amikor a téma újbóli felszínre került, ismét megkerestük. Azt mondta, nála részben azzal oldódott meg a probléma, hogy egyes hódoktól fertőzött területein túladott, másrészt egy másik birtokán lévő család valami okból kipusztult.

Hódok által épített gát a Cupi-patakon, még 2022-ben. Azóta ezt a vízfolyást akadályozó építményt elbontották Fotó: ZH Archív/Gyuricza Ferenc

- Amíg lágyszárú zöld növényt talál magának a hód, addig kevésbé bántja a fákat – magyarázza. – Télen azonban tényleg mindent megrág, ami az útjába kerül. Egy karvastagságú fát képes akár két harapással is kidönteni, de egy ötven centiméter átmérőjű tölgyfa sem okoz neki különösebben gondot. Próbáltam drótkerítéssel védekezni ellene, semmi értelme nem volt, hiszen járatokat alakított ki magának, egyszerűen átásta magát a drótháló alatt.

Visszatelepítési program

Az eurázsiai hódok visszatelepítésére World Wide Fund for Nature, vagyis a Természetvédelmi Világalap magyarországi szervezete még 1996-ban indított átfogó programot, amely 2008-ra fejeződött be. A kampány során az ország több pontján engedtek szabadon családokat, így a Duna–Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó gemenci ártéri erdőkben, a Dráva magyarországi szakaszain, az Alföld egyes vidékein, valamint az egykor kiterjed lápvidékként ismert Hanság területén, a rágcsálók azonban nagyon további területeken is megjelentek, többek közt Zalában is. Mára gyakorlatilag nincs olyan vizes élőhely hazánkban, ahol ne fordulnának elő. A vármegyénkben fellelhető hódokról úgy tartják, azok már spontán települtek vissza, vélhetően a Horvátországba kihelyezett rágcsálók vagy azok utódai kerestek maguknak új élőhelyet.

A horgászoknak is okoznak gondot a hódok

- A hódok nálunk is évről évre egyre nagyobb gondot okoznak – mondta a Kustánszegen horgászati jogot gyakorló Göcsej Horgász Egyesület elnöke, Kelemen Csaba – Folyamatosan rágják a tó menti fákat, már többet is kidöntöttek. Egy várat is építettek már maguknak a tó strand felőli részén, abban élnek. Hatalmas metszőfogaik vannak, azzal gond nélkül képesek pát napon belül a legvastagabb fák törzsét is elrágni.