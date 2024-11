Zala vármegye más településeihez hasonlóan hó borította be Zalakarost is. Ahogy a város önkormányzatának hivatalos Facebook oldalán írták: ma reggelre kicsit megmutatta magát nekünk a tél. Amellett, hogy az első hó mindig gyönyörű és a felnőtt embert is ámulatba ejti, munkát is ad mindannyiunknak.

A hó Zalakarosban sem okozott problémát, a Karos Park Kft. folyamatosan dolgozott

Fotó: Antal Anita

Hó: az ingatlanok tulajdonosai figyeljenek a járdák tisztításáról

A közleményben hozzátették: a Karos Park Kft. munkatársai már kora reggel "beizzították" a géppark hóeltakarító járműveit, hogy a városba vezető utakat és a város útjait megtisztíthassák. A városüzemeltetés megfelelő ütemterv szerint halad ilyenkor, a frekventáltabb területeken, vagyis iskola, óvoda, buszmegálló és városháza kezdi a munkát, majd a kerékpárutakat is letakarítja. Viszont arra kérték a lakosságot, hogy ingatlanaik előtt a járdák tisztán tartásáról gondoskodjanak, hogy mindenki balesetmentesen közlekedhessen.