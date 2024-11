A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. tájékoztatója szerint kedd délután nyugat felől átmenetileg csökkenhet a felhőzet, ám éjszaka ismét felhőzet-növekedésre kell számítanunk. Szerdán egy északnyugat felől érkező hidegfront alakítja időjárásunkat. A várható csapadék mellett egyre nagyobb területen élénkül meg a szél, ami az éjszakai óráktól sokfelé meg is erősödik, illetve a magasabban fekvő részeken viharossá is fokozódik. A front mögött északnyugatira forduló szél szerdán főként a Dunántúlon és a főváros térségében lesz nagy területen erős, helyenként viharos lökésekkel, majd délutántól fokozatosan veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a reggeli, délelőtti órákban, a front előtt áll be, s többnyire 8 és 14 fok között várható.

Téliesre fordul az időjárás, ami a közlekedőktől is megfontoltságot, felkészülést igényel Fotó: Pezzetta Umberto

Közlekedésmeteorológiai előrejelzések

A közlekedésmeteorológiai előrejelzések szerint a kedd délután túlnyomóan borult lesz, illetve a délelőtti órákban országosan javuló látási viszonyokhoz képest a Dunántúlon továbbra is ködös-párás időjárás vár ránk. Ködre legtovább az délnyugat-északkeleti sávban számíthatunk, ahol a fagyos, ködös részeken ónos szitálás is előfordulhat. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata térségünkben többnyire nedves-sónedves lehet. A hőmérséklet -2 és 6 C fok között változik, a legalacsonyabb értékeket az Alföld déli részén mérték.

Mire számítsunk az M7-esen?

A Magyar Közút Zrt. információs oldala, az Útinform szerint az ország több pontján is számíthatunk ma és holnap a közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményekre. Az M7-es autópályán több helyütt is forgalom- és sebességkorlátozás van érvényben. A Letenye felé vezető oldalon, Érd térségében a 17-es és a 24-es kilométerszelvények között felújítási munka folyik. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Szabadbattyán térségében, a 67-es és 70-es kilométerszelvények között a Letenye felé vezető oldalon, a burkolatot újítják fel, a külső sávot lezárták. A 101-es kilométerszelvénynél található Szabadi pihenőt felújítás miatt mindkét oldalon lezárták. A Budapest felé vezető oldalon, a 109-es kilométerszelvénynél lévő Töreki pihenőt felújítás miatt korábban szintén lezárták, de hétfőn a másik oldalon is elkezdődött a pihenő felújítása, így már Letenye felé is zárva a Töreki pihenő. Letenye irányába, Kőröshegy és Balatonszemes között, a 122-es kilométerszelvénytől a 131-es kilométerszelvényig aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A 126-os kilométerszelvénynél a balatonszárszói csomópontot mindkét oldalon lezárták. A Letenye felé vezető oldalon, a 130-as kilométerszelvénynél a Balatonőszöd/Szólád csomópont le- és felhajtóága sem használható. Budapest felé, Fonyód térségében a 149-es és a 154-es kilométerszelvények között javítják a burkolatot. A Letenye felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A főváros felé a 150-es kilométerszelvénynél a fonyódi csomópont le- és felhajtóágát ugyancsak lezárták. Új terelést építettek ki Sávoly térségében, ezért a 176-os és 184-es kilométerszelvények között a Letenye felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leállósáv járható. A főváros felé, a 183-as kilométerszelvénynél a sávolyi csomópont le- és felhajtóágát lezárták, és a 177-es kilométerszelvénynél lévő Szegerdői pihenőhely sem használható.