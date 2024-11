A zaol.hu Facebook oldalára a havazással kapcsolatban sokféle vélemény érkezett, bár a többségük egyértelmű választ adott mégpedig: "utálom". Mások egy kicsit kibontották: "Mindig is utáltam a telet. Nem is fogom megszeretni." Akadt olyan, aki a jövőre vonatkozóan írta: "remélem az utolsó is egyben". Egy a profilképe szerint fiatal édesanya vegyes érzelmeiről számolt be: "Nem szeretem, viszont boldogsággal tölt el, hogy a gyerekek mennyire örülnek neki".

Hiába a havazás, hamar elolvadt és latyak maradt mindenütt

Fotó: Szakony Attila

Havazás: bár ne is esett volna...

Akadtak olyan hozzászólok is, akik másként vélekedtek a havazással kapcsolatban. Mégpedig így: "Ez messze van a hótól. Latyak... Inkább ne esett volna. Pár nap múlva tíz Celsius-fok és napsütés..." Olyanok is akadtak, akik a közlekedéssel kapcsolatban fejtették ki álláspontjukat: "Nem vitás, hogy 5 cm hó és lassan összeomlik a közlekedés, pedig már felkészültek rá".