A hat harang a tavaly használatba vett új orgonával együtt köszönti majd 2025-ben Bódi Mária Magdolna vértanú boldoggá avatását és a főszékesegyház újraszentelését. „A harangokat a nép minden korban rendkívül tisztelte, ezért sokszor külön nevet is adtak nekik, szinte személyként tekintettek azokra – a magyar népnyelv szerint a harang a toronyban »lakik«. A harang liturgikus tárgy, használatának kezdete előtt a püspök jogosult megáldani. Régebben a harangokat nemcsak szenteltvízzel hintették meg, de szent olajjal, krizmával is megkenték” – mondja Dr. Kulcsár Dávid, a Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánia káplánja.

A Szentháromság-rharangot a Grassmayr harangöntödében újítják fel Fotó: Nagy Lajos

A harangok már a kora középkorban is megkapták egy-egy szent vagy vértanú nevét – ezt a hagyományt a Veszprémi Főegyházmegye is folytatja, az öt új harang Veszprémhez kötődő szentek nevét viseli majd. „A második legnagyobb, a II. világháborúban elvitt harang a főszékesegyház védőszentje, Szent Mihály tiszteletére készült, így az új harang is ezt a megnevezést kapja. Első királynénk, Boldog Gizella román kori székesegyházunk építtetője volt, Szent Anna, Jézus nagyanyja főegyházmegyénk védőszentje. Bódi Mária Magdolna főegyházmegyénk vértanúja, Szent György pedig annak az ősi veszprémi kápolnának a védőszentje, ahol Szent Imre szüzességi fogadalmát tette, és amely már a székesegyház építése előtt is állt, tanúsítva, hogy Veszprémben a kereszténység az államalapítást megelőzően is jelen volt” – emelte ki dr. Kulcsár Dávid atya.