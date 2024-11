Dr. Tóth Gergely szerint minden politikai oldal egyetért abban, hogy szükség van a Keszthelyi Kórházra, de „egyre nehezebb hinni, hogy az intézmény visszaszerzi versenysúlyát”, s újra ideális formában működik. A szülészet-nőgyógyászat mellett ugyanis más ellátások is veszélybe kerültek – elsősorban az orvoshiány miatt.

Dr. Tóth Gergely: Nem hagyjuk veszni a kórházat, s így a szülészet-nőgyógyászatot sem

Fotó: A szerző

Szülészet-nőgyógyászat: az egyik zászlóshajó

A polgármester azt mondta, konstruktív, sikeres beszélgetést folytattak dr. Gasztonyi Beátával, s úgy látja: a megyei kórház mindent megtesz azért az erejéhez mérten, hogy a helyzet megoldódjon. Csak egy példa: az elmúlt időszakban több mint 30 orvossal beszéltek, de senki sem vállalta, hogy Keszthelyre jön. Dr. Tóth Gergely úgy látja, ez nem elsősorban pénzkérdés. Ami tény: a szülészet-nőgyógyászati osztály működéséhez hat orvos kellene – de most csak egy van.

Nem állnak meg itt

A városvezető kijelentette, folytatják az egyeztetéseket, s ha az Országos Kórházi Főigazgatósággal, majd az egészségügyért felelős államtitkárral nem jutnak dűlőre, akkor Pintér Sándor belügyminiszterhez fordulnak. Kiemelte, Nagy Bálint, a térség parlamenti képviselője is kifejezte: segíti és támogatja a város ez irányú törekvéseit.

A szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátáshoz hat orvos kellene. Most egy van…

– Az számomra kiderült: nem szándékos ellehetetlenítésről van szó, s a probléma rendkívül összetett. Azt ígérhetem: a jövőben sokkal ügyesebben, erősebben fogunk próbálkozni, mint azt az előző önkormányzat tette. A mostani egyeztetés konstruktív volt, de azért még messze van a Kánaán. Amennyiben rajtunk múlik, nem hagyjuk veszni a kórházat, és most megtapasztaltam: nincs is ilyen terv. Ám a pokolhoz vezető út is csupa jószándékkal van kikövezve. Az mindenesetre biztató, hogy a megyei kórházban is azt szeretnék, amit a keszthelyiek és a környékbeliek remélnek. Most ezért dolgozunk – összegzett dr. Tóth Gergely.