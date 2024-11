A program szervezője a Salve Regina Kórus és annak vezetője, C. Tóth Zoltán egyházzenész, a Magyarok Nagyasszonya-templom orgonistája. Azt mondta, Szent Cecília ünnepén a zene nyelvén fohászkodnak a szentek közbenjárásáért, a kórusmuzsikáért és a keszthelyi kórustagokért.

A Szent Cecília tiszteletére szervezett koncert házigazdája a Salve Regina Kórus C. Tóth Zoltán vezényletével Fotó: Halász Gábor

Fotó: Halasz Gabor

A Szent Cecília-koncert immár hagyomány

– Minden keszthelyi kórus énekel egyházi műveket, ezen az alkalmon pedig együtt dicsérjük a Jóistent, s ez az emberi lelkek javára is szolgál. A Covid időszakában nem mertünk más csoportokat meghívni, de a Salve Regina Kórussal vittük a fáklyát, hogy ne szakadjon meg a hagyomány. A zene világnapján korábban a város összes kórusa együtt adott koncertet a Balaton Színházban, de ez a sorozat véget ért, ezért is tartom fontosnak, hogy Szent Cecília ünnepén közösen énekeljünk – fogalmazott C. Tóth Zoltán.

A hangversenyt a Fő téri templomban rendezik ma 17 órától Fotó: Halász Gábor

Jó úton haladnak

Az egyházzenész azt mondta, e hangverseny a találkozáson túl azt is szolgálja, hogy megerősítsék egymást: jó úton haladnak, s merjenek bátran továbblépni az éneklés és a zene világában. Ezzel pedig a közösséget is formálják.

Domenichino: Szent Cecília halála (1612–15)

Díjmentes élmény

C. Tóth Zoltán hozzátette: a koncert teljesen díjmentes, ezt a programot a zene szeretete és az éneklés öröme élteti. A másfél órás hangverseny során minden fellépő csoport Istent dicsőítve lép az érdeklődők elő. A program kezdetén Földi István, a Fő téri templom plébánosa köszönti a látogatókat.