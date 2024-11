A közlekedésben résztvevőket, valamint az általános iskolásokat az Erzsébet térre várták pénteken. Az eseményt éppen rossz látási viszonyok közepette, ködben tartották meg. A helyszínen a résztvevők különféle, közlekedéssel kapcsolatos teszteket töltöttek ki, s fényvisszaverő eszközöket kaptak ajándékba.

Közlekedés rollerrel is láthatóan. Bankó Péter és Kondákor Evelin mindig odafigyelnek arra, hogy legyenek kerékpáron vagy rolleren, mindenképpen látszódjanak

Fotó: Benedek Bálint

Közlekedés: látni és látszani, nincs kérdés!

A láthatósági kampány részleteiről, a közlekedés során tapasztalt váratlan helyzetek megelőzéséről Lovkó Balázs címzetes rendőr százados, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság baleset-megelőzési főelőadója beszélt.

– A látni és látszani elv betartása minden közlekedésben résztvevőnek kötelező – szögezte le Lovkó Balázs. – Az ősz beköszöntével megváltoznak a körülmények az utakon. Bár a szeptember és az október viszonylag enyhe időjárást hozott, ám novemberre megérkezett a jelentős lehűlés. A hajnali órákban gyakran fagypont alá csökken a hőmérséklet, jellemzően jegesedik az autók szélvédője. Az óraátállítás után korábban sötétedik, csúszóssá válik az úttest és persze beborítja a tájat a sűrű, fehér, szinte áthatolhatatlan ködréteg. Ezek a tényezők érthetően befolyásolják a közlekedést, melyhez mindenkinek alkalmazkodnia kell.

Egy, a közlekedésre jól felkészített kerékpárt mutatott Lovkó Balázs az Erzsébet téren

Fotó: Benedek Bálint

Páramentesítés minden ablakon

A rendőr kiemelte: a gépjárművezetők, mielőtt reggel útnak indulnak, az autójuk páramentesítéséről gondoskodniuk kell. Nemcsak az első szélvédőt, hanem az összeset kötelező letisztítani, hogy minden irányba kiválóan kilásson. Az autó elektromos rendszerének ellenőrzését korábban el kell végeztetni, szakemberrel. Ettől függetlenül a világítást érdemes kipróbálni az elindulás előtt.

Kerékpáron és gyalogosan is láthatóan közlekedjünk!

– A közlekedés védtelen résztvevői a kerékpárosok és a gyalogosok – folytatta Lovkó Balázs. – Kerékpárosoknak éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron elöl fehér és hátul piros folyamatos, vagy villogó fényt adó helyzetjelző lámpát, illetve fényvisszaverő eszközt helyeztek el. Lakott területen kívül a bicikliseknek, valamint a gyalogosoknak is fényvisszaverő mellényt és ruházatot kötelező viselniük. Ha ezekben a téli, szürke, ködös, gyakran esős időkben a járókelők is inkább a világos, színes ruhában közlekednek lakott területen belül is, akkor az autósoknak sokat segítenek.