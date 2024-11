A speciális felszereléseket is megmutatta

Majd az előadó bemutatta a magyar pilóták felszerelését, kezdve a speciális nadrággal és mellénnyel, majd a bakanccsal és sisakkal. Ezek mind-mind a pilóta életének és testi épségének védelmét szolgálják, valamint a repülés közben fellépő, az emberi szervezetet hihetetlenül megterhelő gravitációs erő hatásainak tompítását. Ez az erő a hétköznapokban fel sem tűnik, de már egy Forma 1-es pilótára is 5 G (gravitációs) oldalirányú erő hat a nagy sebesség miatt , ami komolyan igénybe veszi például a nyakizmokat. De egy vadászpilótának még ennél is nagyobb terhelést kell kibírnia, akár 9 G-t is. Szemléltetésképpen: egy 90 kilogramm súlyú pilóta esetében ez 810 kilogramm terhelést jelent.

A Gripen-pilóta, Majerik Máté a speciális felszereléséről is beszélt

Fotó: ZH

Az eszméletét is elveszíthetné, de...

– A gravitációs erő gyors növekedése számos veszélyt hordoz magában, hiszen a pilóta elveszíti a színlátását és fokozatosan beszűkül a perifériás látása is – mondta Majerik százados. – Az agy csökkenő vérellátása miatt az eszméletét is elveszíthetné a pilóta, ezt pedig mindenképpen meg kell akadályozni. Ezt a túlterhelésre automatikusan felfúvódó, gumikamrákból álló védőruházat teszi lehetővé. A kamrák nyomást gyakorolnak például a hasra és a combokra, így megakadályozva azt, hogy a vér a fejből az alsó testrészekbe áramoljon. Kulcsfontosságú még a kiképzés során elsajátított izommunka és speciális légzéstechnika is.

A szervezők odafigyelnek a katonahős vadászpilótákra is

A fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták végig az előadást, amely bepillantást engedett a vadászpilóták kiképzésébe és mindennapjaiba is. A felnőtteknek szóló programon Huszár András szólt a közönséghez. Mint elmondta, sokan támogatták a találkozó létrejöttét. A meghívót tervező Pozsgay Gyula grafikusművész például történelmi képregényeivel öregbíti a magyar pilóták jó hírét, szerte a nagyvilágban. A soproni dr. Pozsgay Péter tartalékos főhadnagynak is szívügye, hogy méltó emléket állítson a magyar katonai repülés hőseinek. Olyan kivételes katonahősöknek, mint a kecskeméti alakulat névadója, vitéz Szentgyörgyi Dezső zászlós, aki minden idők legeredményesebb magyar vadászpilótája volt, vagy vitéz nemes Molnár László főhadnagy, akit hősiességéért posztumusz a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel tüntettek ki. A mai magyar vadászpilóták az ő örökösei, ezért példamutatóan, bajtársi hűséggel ápolják a nagy elődök emlékét.