A vendégek között megjelent Prof. dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának nagykanizsai elnöke is. Az eseményen a gólya és a szenior hallgatókat a hallgatói önkormányzat elnöke, Kóti Luca köszöntötte. Elmondta: jövőre diplomázik, így minden bizonnyal utoljára áll a közösség elé, akikkel szép időszakot zárhattak és rengeteg örömben lehetett részük együtt. A nagykanizsai campus egy nagy család, ahova jó tartozni.

A gólya és szenior bálon, balról: Gerencsérné dr. Berta Renáta, Kóti Luca és prof. dr. Birkner Zoltán

Fotó: Benedek Bálint

Gólya és szenior bál: fontos a közösségi élet

– Különleges ez az alkalom, hiszen a korábban végzett hallgatóink és a gólyák egy asztalnál tölthetnek el egy estét – mondta Gerencsérné Dr. Berta Renáta, a a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója. – A gólya, vagyis az elsőéves hallgatók most léptek be egy olyan világba, ami tele van kihívásokkal, tapasztalatokkal, új barátságokkal és persze sok tanulással. Ezek az évek nemcsak tudományos, hanem emberi fejlődést is hoznak majd. Kívánom, hogy éljenek meg minden pillanatot. Az egyetemi években lényeges a tanulás, de a közösségi élmények is fontosak.

Ezt követően a műsorban fellépett a nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület. Majd a gólyabál királynőjére és királyára lehetett szavazni a résztvevőknek. Végül nagy versenyben Kása Zsófia és Dobos Krisztián érdemelték ki a címet.