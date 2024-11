A klasszikus bejglit szinte mindenki szereti és keresi is a pékárut forgalmazó üzletek kínálatában. Sőt egyre többször előfordul, hogy már a cukrászdákban is árusítják. Borongics Anett szerint ennek nagyon egyszerű oka lehet: a háziasszonyok olykor megunják a család és a rokonság kritikáit, s ennek a süteménynek az elkészítését inkább a szakemberekre bízzák. Anett egyébként több mint hét éve készíti a bejgliket, s olykor kísérletezik is a töltelékkel. A mestercukrász tavaly a Magyar Cukrász Ipartestület által meghirdetett az „Év Bejglije” versenyen is részt vett, az ínyenc kategóriában a földimogyorós fügebejglije bronzérmet kapott. Most pedig gluténmentes verzióval rukkolt elő, amibe a népszerű máktöltelék került, bár ezzel viadalon nem indult.

Egy gluténmentes mákos bejglit kezd meg Borongics Anett. Már adventkor keresik a vásárlók

Fotó: Szakony Attila

Gluténmentes bejgli: nem csak karácsonykor népszerű

– A mi vásárlóink többsége az elmúlt években a máktöltelékes verzióra szavazott, így abból többet készítünk az ünnepekre – mondta. – Bár nem feltétlenül kizárólag karácsonykor keresik a bejglit. Már az advent időszakában is megjelenhetünk az édességgel, hiszen ha az emberek elfogyasztanak egy-egy szelettel, közelebb érzik magukat az ünnephez.

Borongics Anett kiemelte: egyre több olyan vásárló érkezik, aki ételintoleranciával küzd. Néhányan a gluténra érzékenyek, másoknak a laktóztól kell tartózkodniuk és sok a cukorbeteg is. A bélműködési problémák tünetei az étel elfogyasztása után több órával jelentkeznek, igen sokfélék lehetnek. Felléphet például haspuffadás, hasmenés, bélgázképződés, szénanátha, krónikus fáradtság, fejfájás, migrén, ízületi fájdalom.

Fotó: Szakony Attila

Lesz mindenmentes verzió is

– Ezeket kiküszöbölendő olyan alapanyagokkal dolgozunk, hogy trendi szóval élve mindenmentes verziót is készítünk majd a bejglikből is – folytatta a cukrászmester. – A glutén- és élesztőmentes édesség esetében rizs- és mandulaliszt megfelelő elegyéből állítom össze a tésztát, melyhez a kötőanyagot útifűmaghéj biztosítja. Utóbbi hozzávaló egészséges is, hiszen fedezi az ajánlott napi rostmennyiséget. Ma már az úgynevezett mentes édességeket azok is előszeretettel fogyasztják, akik pusztán csak diétáznak, vagy éppen tudatosabban szeretnének élni.