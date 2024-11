Hétfő délután nem sokkal fél négy előtt érkeztek a szolgáltató által megbízott szakemberek a Péterfai utca 9. számú társasházhoz, majd miután az egyik lakó gyanútlanul beengedte őket a lépcsőházba, nekiláttak a gázóra leszerelésének. A tíz lakásos társasházban fűtés nélkül maradtak a lakók.

A kanizsai társaház lakói két napig maradtak fűtés nélkül

Fotó: Pásztor András

Leszerelték a gázórát, fűtés nélkül maradtak

- Természetesen azonnal hívtuk a közös képviselőt, ugyanis mi hiába bizonygattuk, hogy félreértés történhetett, a szerelőket ez nem érdekelte - elevenítette fel a történteket Lenner Tiborné, a tíz lakásos társasház egyik tulajdonosa. - Csak annyit mondtak, ők ezzel a feladattal lettek megbízva, ha gondunk van, vegyük fel a kapcsolatot az MVM-el.

- Még szerencse, hogy van otthon hősugárzónk, azzal fűtöttük a lakást egész nap, de így sem volt meleg - vette át a szót Nacsa József, a társasház másik lakója, aki szerint a szolgáltató eljárása minden humánumot nélkülözött, egyáltalán nem volt szempont, hogy kisgyerekes családok és idősek is lakhatnak az épületben.

Mivel a gázóra leszereléséről nem értesítették a közös képviselőt, már csak a felháborodott lakókkal találkozhatott Baracskai László, aki még aznap meg is próbálta elérni az ügyfélszolgálatot, ám mint kiderült: az MVM-nél 16 órától 8 óráig még telefonos ügyfélszolgálat sem működik. Legalábbis erre következtetett a közös képviselő, mivel hiába hívta a megadott telefonszámot, az ki sem csörgött. Másnap aztán személyesen ment a kanizsai irodába a közös képviselő, hogy tisztázza a helyzetet.

Baracskai László közös képviselő a leszerelt gázóra helyét mutatja. Hiába próbálta telefonon elérni az MVM ügyfélszolgálatát

Fotó: Pásztor András

Nem is tudták, hogy tartozásuk van

- Azon most lépjünk túl, hogy az ügyfélszolgálati irodán egyáltalán nem voltak segítőkészek, a megbízás alapján több éve működő csoportos beszedési megbízás ellenére igazolnom kellett jogosultságomat a társasháznál, ami plusz időbe került, mikor nem volt fűtés a társasházban - kezdte Baracskai László, akit úgy tájékoztattak, hogy még a nyár folyamán nem sikerült levonni a júniusi és a júliusi gázdíjat a társasház számlájáról, noha a csoportos beszedési megbízás alapján előtte és utána is működött. - A szolgáltató júliusba két havi díjat próbált meg levenni a társasház számlájáról, ám ez az összeg túllépte azt a 150 ezer forintos limitet, ami be volt állítva a társasház bankszámláján, ezért akkor sem sikerült a törlesztés. A két havi számlázásra az MVM szerint azért volt szükség, mert az E.on zárolta a csoportos kifizetéseket valamilyen átállás miatt, amit viszont az E.on ügyintézője cáfolt, arra hivatkozással, hogy 2016 óta átadták a gázszámlák feletti kezelési jogot az MVM részére. Így nem érthető, hogy az MVM miért tért át a havi számlázásról a kéthavi számlázásra, mellyel kárt okoztak most a társasháznak. Az ezt követő hónapokban ismét csak az adott havi gázdíjat vonta le a szolgáltató, arról sokáig fogalmunk sem volt, hogy elmaradásunk van. Aztán kaptam egy levelet az MVM-től, amelyben az állt, hogy a vállalkozásom, a Kanizsa Társasházkezelő Kft. közel 200 ezer forinttal tartozik. Mivel tudtam, hogy a cég nevén nincs gázóra, nem is foglalkoztam a levéllel, azt gondoltam, csalók küldhették, hogy így próbáljanak meg pénzt szerezni.