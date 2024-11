A kérdésfeltevést az időjárási előrejelzések indokolták, a meteorológiai szolgálatok már hétfőn azt prognosztizálták, hogy a hét közepére megérkezik a hidegfront, a második felében pedig csapadék, akár hó is előfordulhat. Ilyen időjárási körülmények között megváltoznak az útviszonyok, amihez a járművezetőknek is alkalmazkodniuk kellene. A felkészültségükre vonatkozó kérdésünkre érkezett válaszol alapján azonban volna még mit pótolnunk.

„Ködben lámpát se kapcsol némelyik autós, nem hogy ködlámpát. Este pedig villogni kell szintén, hogy lámpa. Értem én, világos a bevásárlóközpont parkolója, de láttatni sem ártana” – írta Jácint nevű kedves olvasónk. A ködlámpa használata amúgy kardinális kérdésnek tűnik. Szabó Richárd például azt tette szóvá, hogy a ködlámpát gyakran indokolatlanul használjuk, olyan helyzetekben is, amikor nem lenne rá szükség. Legalábbis ez olvasható ki rövid kommentjéből.

Parti Máté ugyancsak a lámpahasználattal kapcsolatban osztotta meg velünk tapasztalatait, kamikazéknak nevezve azokat, akik sötétben, rossz látási körülmények között helyzetjelzővel közlekednek, de a feketébe öltözött, kivilágítatlan kerékpárosokra, valamint a körültekintést nem ismerő gyalogosokra is volt egy-egy panaszszava.

Novák Nikoletta szerint aki fél a csúszós utaktól, az járjon tömegközlekedési eszközökkel. Olvasónk szerint azok okozzák a balesetek többségét, akik bizonytalanok a volán mögött. Kramalics Károly ennél is tovább ment, szerinte nemcsak a téli, hanem a nyári útviszonyokra sem készült fel a járművezetők egy része. Olvasónk szerint a jogosítványok legalább 30 százalékát be lehetne vonni emiatt, de az utak állapotát is viccnek nevezte. Bogdán Gábor ugyancsak azt jegyezte meg: hiába készül fel az autós, ha az út olyan kátyúkat rejt, amelyek miatt szinte a futómű is kiszakad.

A közútkezelő felkészültségét illetően szintén érkezett néhány hozzászólás. Boa János szerint lehet, hogy felkészültek, csak a havazás éri majd váratlanul őket. Havasi Janka pedig azt írta: az elmúlt években ilyenkor már régen kirakták a csúszásmentesítést szolgáló szóróköveket, most viszont még nem látott ilyen kupacokat az út mentén. És persze a tipikus tréfás válasz is megérkezett posztunk alá: felkészültek a járművezetők a télies útviszonyokra, csak a hóra és a hidegre nem számítottak…