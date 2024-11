A csoportban elmúlt napokban folytatott beszélgetésekből kiderül (s aki jár a városban, látja is), hogy sok helyen sötétek az utcák, nincs közvilágítás. Az Egerszeghegyi út is sötétben volt hétfő este, s a Facebookon megkérdezték: "Mennyi időbe telik egy közvilágítás javítása? Rákóczi úton a Jákum utcától a Jókai utcáig az északi oldalon hónapok óta így kell botorkálni. Többen többször is jelezték már a szolgáltató felé ha jól tudom. Talán most már megoldás is születik rá. Köszönöm." "Ugyan ez van a VMK háta mögötti Kis Pest utcában is!!!" - jött a válasz, s volt, aki azt tette szóvá, hogy vasárnap nem volt áram, sőt gáz sem Kaszaházán.

A Rákóczi út egy szakasza, sötétben

Forrás: Facebook/Zalaegerszeg Összefog csoport

Szakik kerestetnek

"Tudnátok ajánlani valakit, aki régi parketta alóli bitumen eltávolításával foglalkozik?" -tették fel a kérdést, de a számos területre kiterjedő szakemberhiány kiválóan tetten érhető a sok hasonló kérésből. Mosógépszerelőt, burkolót, vízvezeték-szerelőt, karosszérialakatost várnak a csoport tagjai, fodrászt rövid határidős munkára, más pedig cukrászdát, amely mangótorta-készítést vállal. Az ilyen egyedi igényekre is jöttek tippek, s már az ünnepekre készülve házhoz menő Mikulás-szolgálatra szintén. Javasoltak valakit: "ügyes mikulás, danol is és számlát is ad mivel a NAV figyeli a mikulást is" , figyelmeztetett.

Ne bántsuk egymást!

Mindebből az látszik, hogy a fórum betölti eredeti funkcióját. Vagy mégsem? "Ha valaki posztol valamit, segítséget kér valamiben, a jó ég áldjon meg titeket emberek, hogy nem bírjátok abbahagyni egymás bántalmazását és a segítésre szorítkozni. A lényegre. A franc essen belétek, hogy nektek állandóan kell egymás bántalmazása. " - próbált rendet teremteni egy hozzászóló a csoportban.

Jótékonyság

Karácsonyhoz kapcsolódó jótékonysági akciók is indulnak az Egerszeg összefog csoportban, érdemes benézni, segíteni másoknak.