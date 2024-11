- Az önkormányzat pénteken soron kívüli közgyűlés keretében kívánja módosítani az építményadó mértékét, ami kifejezetten hátrányosan érintené a kanizsai vállalkozókat, illetve telephellyel, épülettel rendelkező cégeket - említette Radics Bálint képviselő, aki jelezte: az eddigi négyzetméterárakat 20-25 százalékkal akarja emelni Horváth Jácint és az ÉVE-frakció. - Természetesen a Fidesz-frakció nem támogatja az építményadó emelését, meggyőződésünk ugyanis, hogy nem most van az ideje a helyi vállalkozások adóterheinek növelésének, sokkal inkább különböző támogatásokkal, kedvezményekkel kellene segíteni ezt a szektort.

A kanizsai Fidesz képviseletében Radics Bálint és Bata Hajnalka tartott sajtótájékoztatót az építményadó tervezett emelésével kapcsolatban

Fotó: ZH Archívum

Építményadó - nem most van itt az ideje az emelésnek

Bata Hajnalka hangsúlyozta: Horváth Jácint és az ÉVE-frakció a költségvetési egyensúly megteremtése miatt tartja indokoltnak az adóemelést, melyből a becslések szerint közel 165 millió forint többletbevételre számítanak.

Máshogy is lehetne költségvetési egyensúlyt teremteni

- Értjük a polgármester szándékát, de a kisvállalkozókat is sújtó emelésnek nem most van itt az ideje - szögezte le Bata Hajnalka. - A költségvetés egyensúlyát természetesen más módon is el lehetne érni, ám ahhoz vagy a lassan két éve üresen álló ipari parkot kellene betelepíteni vagy spórolni kellene azokon a kiadásokon, melyek nem létfontosságúak egy önkormányzat életében. Amennyiben Horváth Jácint polgármester igényli, a Fidesz-frakció számos olyan megtakarítást tud javasolni, amiből ez a 165 millió forint előteremthető lenne. Példának okáért, nem kellene minden évben hatalmas jutalmakat osztogatni az önkormányzati cégvezetőknek vagy át kellene gondolni a Kanizsa Újság és a Kanizsa TV jövőjét, melyek olvasottsága és nézettsége nem indokolja a több mint 100 millió forintos önkormányzati támogatást.