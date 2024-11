A megnyerő, barátságos Takács-Koltay Vilmos

Takács-Koltay Vilmos – avagy ahogy mindenki ismeri őt: Vilkó – az a személy, akit talán a legtöbben kötnek Zalához a kortárs zenei élet szereplői közül. A lokálpatriotizmusát folyamatosan hangoztató Vilkó Zalaegerszegen született, itt végezte iskoláit, s innen indult karrierje is a ReActor elnevezésű, két önálló albumot is kiadott rockzenekarral. Bár a ReActor is képes volt arra, hogy megkapaszkodjon a hazai zenei színtéren, hiszen turnéztak többek közt a Tankcsapdával és a Depresszióval is, ám Vilkó karrierje akkor kezdett a magasba szárnyalni, amikor a Guns N’ Roses dalokat játszó, nemzetközileg is jegyzett tribute formáció, a Hollywood Rose tagja lett. A folyamatos koncertezés Zalából nehezen lett volna megoldható, Vilkó ezért Budapestre költözött, ahol megnyerő, barátságos személyiségéből adódóan rengeteg barátra tett szert. A Hollywood Rose mellett önálló „egyszálgitáros” zenei esteket is vállalt, zenélt együtt a Junkies frontemberével, Szekeres Andrással, illetve Lugosi Dániellel közösen összegrundoltak egy Nirvana tribute formációt is. A zalaegerszegi gitáros karrierjében 2014 hozott fordulópontot, amikor a Ganxsta Zolee vezette Kartel tagja lett. Ezzel a csapattal két alkalommal is elnyerte a legrangosabb szakmai elismerést, a Fonogram-díjat. Vilkó és Ganxsta baráti és szakmai kapcsolata ráadásul odáig terjedt, hogy 2019-ben Dos Diavolos néven ők ketten még egy akusztikus duót is összehoztak.

Takács-Koltay Vilmos sosem feledkezett meg Zalaegerszegről. Fotó: Archív

Odett egy zenei tehetségkutató révén vált ismertté

A szintén zalaegerszegi születésű énekesnő, Polgár Odett ugyancsak büszkélkedhet Fonogram-díjjal, 2013-ban a Hanyatt, homlok, egyenes című nagylemeze a legjobb hazai albumnak járó elismerést nyerte el. Odett mögött addigra már közel tíz éves sikeres karrier állt. Alig volt 17 éves, amikor a Megasztár című televíziós zenei tehetségkutató révén egy ország ismerte meg nevét, majd három évre rá már az első lemeze is elkészült Odett és a Go Girlz név alatt. A többes elnevezés nem véletlen, hiszen azon rajta kívül Takáts Eszter és Varga Zsuzsa is szerepelt még, 2010-től azonban Odett már szólistaként folytatta, részben Müller Péter Sziámi, részben saját édesapja, a gitáros Polgár Péter hathatós támogatásával.