Kikopik a választékos szóhasználat

– Minden második fiatal mondta azt, hogy hangulatjelek használatával könnyebb kifejezni a gondolatait, s a megkérdezettek egyharmada pedig azt is állította, hogy az emotikonok a szavaknál jobban kifejezik ki az érzelmeket – folytatta Kiss-Kozma Georgina. – Ez azért probléma, mert ha a választékos szóhasználat kikopik, akkor nemcsak kultúravesztésnek lehetünk tanúi, hanem egyre több kommunikációs és lelki egészséggel kapcsolatos kihívással is szembe kell majd néznünk. Ugyanis, ha a következő generáció nem képes kifejezni a gondolatait, az kommunikációs gondot okoz majd, valamint, ha nem találják meg a módját, hogy a lelki nehézségeiket szavakkal le tudják írni, segítséget sem tudnak majd kérni. Nagyon sok a magányos fiatal világszinten, sokan szenvednek mentális betegségek tüneteitől, és sokan érzik úgy, hogy nem kapnak a problémáik leküzdéséhez megfelelő segítséget. Viszont, ha megfogalmazni sem tudják, hogy mi a baj, úgy a segítség sem fog megérkezni. A kutatásnak ezért hosszabb távú célja is van, mégpedig az, hogy feltérképezzük, s megpróbáljuk értelmezni ezeket a mindennapi életünket is nagyban meghatározó kulturális és társadalmi változásokat. Az eredmények is rávilágítanak arra, hogy fontos minél többet beszélgetnünk a fiatalokkal, valamint igyekeznünk kell megszerettetni velük a könyvek világát.

A szakember hozzátette, a jövőben újabb kutatásokat terveznek, amelyek során azt járják körbe, hogy a fiatalok a telefonálás helyett miért inkább az üzenetküldést preferálják.