A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldalán számolt be az eseményről. A jubileumi rendezvényen jelen voltak Bakon Ilona rokonai, a Bakon Ilona Alapítvány a Nővérekért előző kuratóriumának tagjai, és a korábbi kitüntetettek is. Bakon Ilona rövid életútját és az alapítvány történetét Bankó Marianna, a kuratórium elnöke idézte fel, majd Dancs Jenő ápolási igazgató köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Két szakmai előadás is elhangzott: az egészségfejlesztési iroda széles körű dietetikai tevékenységét ismertette Végvári Viktória vezető dietetikus, majd Vizsralek Beáta egyetemi ápoló novellájából az derült ki, hogy miként is lett segítettből segítő. Az ünnepség zárásaként Zilai Janina, a kardiológiai osztály ápolója, dallal köszöntötte a díjazottakat.

A jubileumi rendezvény résztvevői

Fotó: ZVSZRK

Bakon Ilona 42 esztendős korában hunyt el. A genetikai labor egykori elhivatott dolgozója saját betegsége során is megtapasztalta az egészségügyi dolgozók munkájának fontosságát és érezte, hogy soha nem elég köszönetet mondani nekik. Halála után édesanyja hozta létre az alapítványt, amit 1994-ben jegyeztek be. A szervezet az évenkénti elismerések átadása mellett a szakdolgozók továbbképzését támogatja.