Mától, azaz november 5-től minden helyjegyes vonaton szállítható kis- és közepes termetű kutya zárt doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett. A többi utas biztonsága érdekében ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes – 1 évnél nem régebbi – oltási igazolványát is be kell tudni mutatni, valamint részére továbbra is kutyajegyet vagy kutya országbérletet kell váltani.

A MÁV friss befejentése kedvez a kutyatartóknak.

Forrás: Shutterstock

Mint emlékezetes a nyári és kora őszi időszakban – teszt jelleggel – már ezekkel a kedvezőbb feltételekkel szállíthatták kedvenceiket az utasok a balatoni InterCityken és expresszvonatokon. A kísérleti időszak tapasztalatai és visszajelzései azt mutatták, hogy az utasok kedvezően fogadták a kezdeményezést, ezért november 5-étől ez a könnyítés már a vasúttársaság minden InterCity-jén általános szabállyá válik.

A változtatásig a 20 kg-nál nem nehezebb kutyák szállítása – viszonylati kutyajegy vagy kutya országbérlet megvásárlásával – csak a nem helyjegyes vonatokon volt megengedett, természetesen szájkosár és póráz használatával. A helyjegyes járatokon az eddig érvényes szabályzat szerint csak a kézipoggyász megengedett méreténél nem nagyobb zárt szállítóeszközben utazhattak a négylábúak – ebben történt most kedvező változás.

Fontos ugyanakkor, hogy a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, a pórázt az utasnak a kezében kell fognia, és a jegyvizsgáló kérésére a kutya érvényes (1 évnél nem régebbi) oltási igazolványát is be kell tudni mutatni. Ha a kutyás utas közelében ülő másik utas kifogásolja a kutya jelenlétét, kérésére új ülőhelyet biztosítunk.

A 20 kg-nál nehezebb, nagytestű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyes vonatokon és csak a kocsik peronján szállíthatók, az utastérbe nem vihetők be!

2024. március 1-jétől a kutyák már egységes 500 forintos viszonylati jeggyel utazhatnak távolságtól függetlenül. A kutyabarátok számára kedvező árú kutya országbérletet kínálunk 1890 forintért, melyet már havi négy utazás esetén is megéri megváltani négylábú házikedvencek számára. A bérlet a MÁV-START (ide értve a TramTrain-t is) és a GYSEV hálózatán, a HÉV vonalak teljes hosszán, valamint a VOLÁNBUSZ járatokon teszi lehetővé a kutyák szállítását az adott szolgáltató érvényes szabályai szerint - tudatja közleményében a MÁV Kommunikációs Igazgatósága.