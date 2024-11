A zalaegerszegi egyetemi közgazdász képzés hallgatói hosszú évek óta sikerrel szerepelnek a kari Tudományos Diákköri Konferencia napjain, és az országos konferencián is, tájékoztatta lapunkat dr. Palányi Ildikó a PE zalaegerszegi gazdálkodási karának a dékánja. A diákokat az egyetemi oktatás szerves részét képező munkában a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, dr. habil Katits Etelka Éva PhD, tudományos dékánhelyettes segíti.

Az egyetemi oktatás szerves részét képezi a TDK tevékenység. Képünkön a szerdai ülésen dolgozatot bemutató hallgatók, középen dr. Katits Etelka Éva, dr. Csanádi Ágnes és dr. Palányi Ildikó

Fotó: Jóna István

Szerdán a Közgazdaságtudományi szekcióban, a gazdálkodás és menedzsment tagozat 9 hallgatója mutatta be kutatását. A témák között szerepelt a hazai útdíj idei emelésének a fuvarozókra gyakorolt hatása, ebből ki is derült, hogy számos nehézséget okoz a radikálisan megemelt díj a középvállalkozások számára. Az energiapiaci változás, az oktatási innováció, a duális képzésben részt vevő vállalatok tudásmenedzsmentje szintén témául szolgált a hallgatók számára. A ZalaZONE tevékenysége több vonatkozásban is szerepelt a szóban is bemutatott dolgozatokban, de a gluténmentesen táplálkozó fogyasztókat célzó piaci preferenciákról is hallhattak az érdeklődők. A pályamunkákat bíráló bizottság elnöke, dr. Csanádi Ágnes PhD docens lapunknak elmondta, a TDK tevékenység további tudományos elkötelezettséget feltételez, hasznosul a szakdolgozat megírásakor, a szakirodalom feldolgozásához is jártasság szerezhető, álláskeresésnél pedig a szakmai életrajz fontos eleme lesz.

Az egyetemi oktatás része

Katits Etelka, a TDT elnöke elmondta, a hallgatók a kutatásaik során figyelembe veszik a gazdasági, társadalmi, környezeti hatásokat, mindezeket a komplexitásban kell vizsgálnia a diákoknak. A Pannon Egyetem szorgalmazza az innovációs ötleteket, ezt a szempontot is szem előtt tartják a bírálók.

A bizottság döntése alapján kerülnek majd az országos konferenciára a hallgatói pályamunkák. A kétévente rendezett országos TDK helyszíne 2025-ben Miskolc lesz.