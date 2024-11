A Hevesi Sándor Művelődési Központ naptárában továbbra is szerepel Lakatos Márk december 2-i előadása Ízlésed és pofonok címmel, írják. A kulturális események megszervezésére a baloldali vezetésű nagykanizsai önkormányzattól rendszeresen megbízásokat kapó központ ezzel az egyedüli olyan intézmény maradt, amely továbbra is teret adna a gyermekprostitúció gyanújába keveredett celebnek.

Hogy Lakatos pedofilbotránya milyen mértékű közfelháborodást keltett az országban, lemérhető abból, hogy a stylist összes többi nyilvános szereplését lemondták, köztük a születésnapja alkalmából tervezett három előadását is.

A botrány Ábrahám Róbert újságíró leleplező videója nyomán pattant ki. A felvételen megszólaló egykori intézetis fiú azt állította, hogy évekkel ezelőtt, amikor még 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér, aki ráadásul a „gyermekvédelmi” influenszertüntetés egyik arca is volt. Arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott.

