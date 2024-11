Próbál a másfél éve működő, Somogyi István vezette citerazenekar 1986 februárjában, Mészáros T. László fotója

Forrás: ZH-Archívum

A megyei napilap 1986. február 8-án megjelent lapszámában Mihovics József riportjával idézzük fel művelődési ház életének egy téli estjét: „Hétfői tv szünnap lévén arra számítunk, hogy a letenyei Fáklya Művelődési Központ aligha kong majd az ürességtől. Feltételezésünk be is igazolódik, de amint Tóth Oszkár, a központ igazgatója és Dömők József népművelő állítja: ha máskor jövünk, akkor sem találunk üres házat. Az utóbbi időben ugyanis egyre élénkebb a kulturális élet a városi jogú nagyközségben.” Este hat órakor megkezdődik a tanácstagok klubjának összejövetele, a mellette lévő helyiségben már tart a kötőszakkörösök foglalkozása. „A kötőtűkkel, fonalakkal felszerelkezett lányok-asszonyok munkáját Timár Józsefné rendelő asszisztens irányítja. – Ez már a második éve működésünknek – így Timárné. – Tavaly tavasszal kiállításon is bemutattuk munkáinkat. Hogy miért alakult meg ez a közösség? Többen is tudták rólam, hogy szeretek kötni, s megkértek, tanítsam meg őket. (…) Míg a szebbik nem képviselőinél rádióból szól a zene, addig a művelődési ház emeletén próbáló citerazenekar tagjai élő muzsikát varázsolnak elő. A „Szombaton este nem jó citerázni…” kezdetű dal hangai szűrődnek ki a próbateremből. A Somogyi István kőműves vezette zenekar természetesen szombaton is szívesen muzsikál, ha éppenséggel arra a napra esik a fellépésük. A tavalyelőtt alakult társaság próbájára a határőrségnél szolgáló, s éppen megérdemelt szabadságát töltő Zsohár Imre is eljött. – Citerakedvelő? – Nekem tökéletesen megfelel ez a program – válaszol. – Szeretem ezt a zenét és a társaságot is, korábban együtt muzsikáltam velük. Tízéves koromban ugyancsak ebben a művelődési házban Rodek Gyula tanított citerázni.”