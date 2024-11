A segítségnyújtás, így az Egy doboznyi szeretet elnevezésű jótékonysági kezdeményezés olyan nemes ügy, amit jó lenne, ha egy kicsit mindenki a magáénak érezne. Már 2016 óta sok minden történt, több ezer dobozt készítettek össze jó szándékú emberek, vagyis több ezer gyermek karácsonyát tették szebbé együtt. Ezért Hella Ferenc esperes arra kéri a korábbi úgynevezett CsodaPont partnereiket, hogy újra fogadják be a csomagokat, hogy aztán jó helyre kerülhessen a sok szép ajándék.

Az Egy doboznyi szeretet akció keretében Szabó Eszter református egyházmegyei adminisztrátor és Hella Ferenc esperes az egyik ajándékkal

Fotó: Szakony Attila

Egy doboznyi szeretet: az iskolák és az óvodák csatlakoztak

– Szívesen várjuk az új CsodaPont partnerek jelentkezését is, hiszen már most látjuk, hogy a gyülekezeti termünk szűkösnek bizonyul a csomagok befogadására – folytatta az esperes. – Az "Egy doboznyi szeretet" Facebook-oldalán is számos információt meg lehet találni, amelyik vállalkozás vagy cég csatlakozna a gyűjtéshez, az megteheti az [email protected] e-mail címen. Annyit már most tudunk, hogy a nagykanizsai óvodák és iskolák már jelezték, hogy szívesen csatlakoznának a gyűjtéshez. Illetve néhány művelődési ház is fogadja a csomagokat, ilyen például a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház.

Töltsük meg szeretettel a cipősdobozokat!

Hella Ferenc szerint a cipősdobozok ajándékkal való megtöltése szép családi program lehet. Egy üres doboz megtöltése valódi szeretettel igazán jó érzés, tudva azt, hogy amikor a gyermekek felbontják, mosoly ül ki az arcukra. Lányoknak és fiúknak is készült több csomag, és az lenne az ideális, ha mindegyikőjük örülhetne a meglepetéseket rejtő ajándékcsomagnak. A becsomagolt és felcímkézett dobozokat egészen december 13-ig várják.