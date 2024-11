Az "Egy doboznyi szeretet" akcióról szólva Hella Ferenc elmondta: a Református Egyház berkein belül 2009-ben gyűjtöttek a nélkülöző gyerekeknek csomagokat, melyhez a következő évben csatlakozott Cseresnyés Péter előbb polgármesterként később pedig országgyűlési képviselőként is a jó ügy mellé állt.

Sajtótájékoztató indította útjára az Egy doboznyi szeretet akciót. Balról: Moór András, Hella Ferenc és Cseresnyés Péter

Fotó: Szakony Attila

"Egy doboznyi szeretet": december 13-án péntekig működnek a CsodaPontok

– Azóta évente több mint ezer csomag gyűlik össze a jól ismert CsodaPontokon, melyek központja az idén is a Kálvin tér 1. szám alatt, a református gyülekezeti teremben van – fogalmazott Hella Ferenc. – Erre a helyszínre december 13-ig (péntek) 9 és 15 óra között lehet eljuttatni a cipősdobozokat. Ebben munkában most segít Moór András a gyülekeztünk presbitere, aki a szeretetszolgálatért felelős. Az akció keretében az ajándékcsomagok mellett tartós élelmiszereket is várnak, melyből a határon túli testvéreinknek is adományoznánk.

Lelkesek a segítők

Cseresnyés Péter szerint a kivételes összefogásnak köszönhetően az egyik évben több mint 4000 (!) csomag gyűlt össze. Azóta is lelkesek a segítők, hiszen ezer darabos nagyságrendben mindig érkeznek csomagok a rászoruló gyermekeknek. Nagykanizsán és környékén már várják a nélkülöző családok a segítséget, az "Egy doboznyi szeretet" jótékonysági akció sikeressége érdekében töltsenek meg egy cipősdobozt szép ajándékokkal.

Jó minőségű ajándék kerüljön a dobozokba

Elhangzott: a csomagokba kerülhet akár új, vagy használt játék, tanulást segítő eszköz, de édesség is. A lényeg, hogy olyan legyen, amit bárki a saját gyermekének is odaadna. Fontos még, hogy az adományozók a dobozra jól látható helyre írják fel, hogy milyen korosztályú lánynak illetve fiúnak szánják a meglepetést.