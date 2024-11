Az év hátralévő napjaiban találkozási pont lesz a legtöbb település, város, község fő utcája, fő tere. Ahol adventi vásár van, ott akad itóka és harapnivaló, meg zene és énekszó is. És karácsonyi díszkivilágítás. Ma már az asztalok, könyöklők mellett okos találmány, melegítő alkalmatosság biztosítja a komfortot, hiszen bármennyire is szeretjük a telet és az örömeit, mégiscsak jobb, ha nem fagy a kezünk a forralt borral, forró teával, punccsal teli poharakra. Családok, baráti társaságok gyűlnek össze, egymásra köszönésük is fényesebb csengésű lesz a megszokottnál. Felvesszük a meleg holmikat, félretesszük a morcosságot, elnéző mosollyal nyugtázzuk a csokis szájszéllel szaladgáló gyerekek zsivaját, és veszünk nekik még egy gofrit. Lehetne, hogy egész évben így legyen?