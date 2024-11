Pénteken gyúlnak ki az Egerszegi Advent fényei, a várható attrakciókról, a műsorról, a vásárkínálatról hétfőn délután tartott tájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester, valamint a szervezők nevében Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója és Kelemen Attila, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője.

A Dísz téren tartottak tájékoztatót az Egerszegi Advent 2024-es attrakcióiról: Balaicz Zoltán, Flaisz Gergő és Kelemen Attila a képen

Fotó: Pezzetta Umberto

- Idén mindenből többet kínál az adventi vásár, több helyszín, még több program és még több fény várja majd a látogatókat - mondta a polgármester, hozzátéve, széles körű összefogással valósul meg mindaz, ami pénteken öt órakor veszi kezdetét, a karácsonyi fények felkapcsolásával. Idén a tavalyit is túlszárnyalják a fényelemek, a fotópontok, a gyerekeknek szánt programsorozat, a zenés műsorok sora és a vásárkínálat. Nemcsak a Dísz tér, az Európa tér, a polgármesteri hivatal előtti tér, a Kossuth utca és tér hívogatja a zalaegerszegieket, a belvároson kívül a város több pontján lesz érzékelhető a karácsonyváró hangulat, számos intézmény csatlakozik az élmény megteremtéséhez. - Talán nem túlzás kijelenteni, hogy minden idők legnagyobb szabású adventi rendezvénysorozata lesz az Egerszegi Advent - hangsúlyozta Balaicz Zoltán. - A legek adventjére készülünk, úgy gondoljuk, a messzebbről ide látogatók elmondhatják, az Egerszegi Advent a Dunántúl egyik legvonzóbb, legkedvesebb és legtartalmasabb rendezvénye.

Kelemen Attila a vendéglátós vállalkozók étel-italkínálatáról szólt, valamint a Mesetérről, amelyet az Európa téren találnak meg a családok. A Dísz téren és környezetében közel 300 látogató foglalhat egyszerre helyet, ezenkívül a könyöklők is rendelkezésre állnak a baráti társaságok, családok számára, hogy a forralt borozás, falatozás ideje kényelmesen teljen.

Egerszegi Advent számokban

A 17 támogató összesen 12,3 millió forintos anyagi segítséget nyújtott a rendezvénysorozat létrejöttéhez. A Dísz téren az Egerszegi Advent november 25-én, hétfőn nyitotta meg kapuit és december 24-én, kedden 13 óráig várja a látogatókat. Új helyszínen lesz a karácsony előtti napokban az élő Betlehem is. Idén december 19-27. között a Kossuth téren látható majd a jászol, élő állatokkal. A Dísz téri szökőkút fedett és fűtött terasszá alakult át. A megnövekedett látogatószám miatt ideiglenes illemhelyiség is települ a vásár területére. Ismét működik majd a korcsolyapálya. A fenntarthatóság érdekében a megszokott egerszegi adventes bögrék mellett repoharakkal is készülnek több színben. Az Egerszegi Advent ünnepélyes megnyitójának napjától, november 29-től karácsonyi fényfestés díszíti majd a Tudomány és Technika Házát, a Szalagház oldalát és a Városházát.