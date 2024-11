Pénteken 17 órakor ünnepélyes keretek között gyúltak ki az Egerszegi Advent fényei a belváros több pontján. Idén is a Dísz tér az Egerszegi Advent központja.

Balaicz Zoltán polgármester és családja az Egerszegi Advent színpadán, mögöttük az adventi vásári forgatag

Fotó: Tóth János

Az öt órai kezdetre megtelt a zalaegerszegi Dísz tér, ahol a színpad mellett 16 pavilon kínálata várja karácsonyi ajándéktárgyakkal, étellel, itallal a város lakóit. Őket köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester, aki felidézte a hajdani Aranykapu elnevezésű karácsonyi vásárt, amit még gyerekként láthatott. Az Egerszegi Advent 2015 óta évről évre gazdagabb, idén a korábbiaknál is több a fény, a program, a helyszín. A szeretet erejét hangsúlyozó polgármester mellett a családja is ott állt a színpadon, majd kisfiával, Vendellel együtt indították el az idei díszkivilágítást. A házak falán fényfestés is megidézte a karácsony hangulatát.