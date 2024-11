A városháza múlt héten kérte, hogy Zalaegerszegen a Kosztolányi utca kétirányúsítása miatt kerüljük el a kórház, a vasút és Hunyadi utca háromszöget, mert aszfaltozási és egyéb munkák folynak. Hétfőn reggel még azzal szembesültek az autósok, hogy a Kossuth utcáról nem tudnak a Göcseji útra kifordulni, így a Dél Hercegnője előtt, a Táncsics utcában forgalmi dugó alakult ki, áll a hosszú kocsisor. Különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőben neuralgikus pont a Táncsics utca most a városban, de néhány perccel ezelőtt is torlódást láttunk.

Forgalmi dugó a Táncsics utcában Fotó: Szabó Judit

Kerüljük el a dugót

Aki teheti, már előbb forduljon el a Vizslapark irányába, de talán a legjobb gyalogolni vagy a tömegközlekedést használni átmenetileg a városban. Azt is fontos elmondani, hogy a Táncsics utca, bár keskeny, nem végig egyirányú. Az Ady utcától a Kis Herceg háztömbig kétirányú, tehát az Adyról is be lehet fordulni. Persze csak akkor, ha hagyják az autósok, mert sokan az út közepére állnak, nem lehet bekanyarodni, de önmagában a nagy forgalom miatt is nehéz ez a manőver.