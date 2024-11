Az interneten elérhető információk szerint a dubaji csokoládé eredete valóban a luxusról szólt. Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában, Dubajban a csokoládés édességeket egyedi csomagolásban arany és ezüst díszítésekkel kínálják, valamint a datolya, rózsavíz és sáfrány adja a különleges ízélményt. Az internet viszont a vastag pisztáciás krémmel töltött verzióra "csapott le" és a dubaji csokoládéért megindult az extra kereslet.

Wilheim Dávid cukrász a dubaji pisztáciás csokoládé receptjéről beszélt és megmutatta bonbon formában

Fotó: Szakony Attila

Dubaji csokoládé: lényege a pisztácia

– Évekkel ezelőtt ehhez hasonló reklámmal robbant be a köztudatba a pasztellrózsaszín negyedik csoki, a ruby – emlékeztetett Wilheim Dávid cukrász. – Aztán úgy eltűnt, mintha nem létezett volna. Ugyanez a helyzet most a dubaji csokoládéval, hirtelen felbukkant és a felhajtás nagyobb körülötte, mint amit "tud" a kicsit felturbózott pisztácia töltelékes csokoládé. A krém fő alkotóeleme a pisztácia, ehhez ízében a fehércsokoládé passzol a legjobban. Bár néhány manufaktúra készíti már fehér- és étcsokoládéval is. Ezek a verziók nem lesznek népszerűek, hiszen elviszik egy más irányba a pisztácia karakterét.

A recept nem titkos

Dávid és felesége, a szintén cukrász Wilheimné Agoudan Virág iráni pisztáciát használ a dubaji csokoládé elkészítéséhez. Bár ők nem tábla formában gondolkodtak, inkább bonbont készítenek, mely valódi ízbombaként "robban". A recept nem titkos. Az összeállításhoz saját pörkölésű pisztáciakrémet használnak, melyből egy speciális gép segítségével pasztát készítenek. Ehhez adnak cukrot és fehér csokoládét, és kadayif tésztát kevernek bele. A finomra szálazott tészta különleges, ropogós réteget képez a csokoládéban, ami gazdagabb textúrát nyújt. S végül egy leheletnyi szezámmag paszta, vagyis tahini, mely megadja a végső textúrát, melyet beletöltenek a fényesre temperált fehércsokoládé-golyóba.

Wilheim Dávid a dubaji csokoládé készítése közben

Fotó: Szakony Attila

Fotó: Szakony Attila

Luxus, fényűzés és felhajtás...

– Sokak a luxussal, a fényűzéssel és gazdagság érzésével azonosítják a dubaji csokoládét. A hozzávalók alapján valóban a drágább árkategóriába tartozik egy 100 grammos szelet belőle – folytatta Dávid. – A töltelék legdrágább összetevője a pisztácia, melyből a natúr paszta 18 és 35 ezer (!) forintba kerül kilogrammja. Ezt kell simára keverni a cukorral, a tahinivel és a kadayif tésztával. Ezek alapanyagára már nem olyan jelentős, ami még magas, az a csokoládé ára, mely az előző évhez képest megduplázódott. Ettől függetlenül ebben az egész dubaji csoki árképzésben vastagon benne van a felhajtás, ami az internetes közösségi oldalon alakult köré. Nem gondolom, hogy a csokoládénak ez a formája sokáig velünk marad...