Zaol podcast 1 órája

Down-szindróma: mosoly, amely erőt ad

A legszebb kezdeményezések mindig az érintettekkel kezdődnek. Így volt ez Molnár-Péter Tímea és Hajdú Katalin esetében is, akik a Zaol-podcast legutóbbi adásában meséltek a Down-Mosolyambulancia Egyesület öt évvel ezelőtti indításáról. A szervezet a Down-szindrómás zalai gyerekeket nevelő családokat segíti. A beszélgetésből az is kiderül, hogy micsoda az a Down Dada szolgálat és hogyan támogatja az érintetteket.

Mozsár Eszter Mozsár Eszter

Molnár-Péter Tímea és Hajdú Katalin, a zalaegerszegi Down-Mosolyambulancia Egyesület elnöke és alelnöke a Zaol-podcast adásában Fotó: Mozsár Eszter

Már sokan tudják a dátumot, március 21-e a Down-szindróma világnapja. Ilyenkor a szimpatizánsok is felemás zokniba öltöznek, s talán nagyobb figyelem irányul a sérült gyerekeket nevelő családok mindennapjaira. A Zaol-podcast beszélgetése is ezzel a nem titkolt céllal készült, hiszen többnyire nincsenek reflektorfényben, egyszerűen csak élik a „normális” családok életét. Még úgy is, hogy derült égből villámcsapásként, a születéskor szembesültek a valósággal. Katalin, a 13 éves Milánnal és Csongorral

Forrás: Down-Mosolyambulancia Egyesület A Down-szindrómás zalai gyerekek is iskolába és fejlesztő foglalkozásokra járnak, a szülők dolgoznak, miközben a Down-Mosolyambulancia Egyesület aktív tajgainak köszönhetően programjaikkal nyitnak a társadalom felé. Ami szerencsére egyre elfogadóbb, ám még mindig van mit tenni azért, hogy valamelyest megkönnyítsük a nehezített körülményekkel élő családok életét. Tímea kisfia, a 13 éves Máté (aki egyben Milán osztálytársa) és testvére, Bojta

Forrás: Down-Mosolyambulancia Egyesület Molnár-Péter Tímea és Hajdú Katalin őszintén beszélt arról is, miként fogadták saját maguk és hozzátartozóik a Down-szindrómás csoda kisfiúk érkezését. Akik szemmel láthatóan – az alábbi fotók bizonyítják – tele vannak szeretettel, mosollyal, amiből bárkinek adnak szívesen, akár a nyílt utcán. Szóval, ha valaki őszinteségre és egy kis szeretetre, mosolyra vágyik, velük találkozva fogadjon el nyugodtan egy ölelést. Egy bájos kisbaba, Olívia

Forrás: Down-Mosolyambulancia Egyesület Így lehet mosolyogni teljes szívből, ahogy Bence mutatja

Forrás: Down-Mosolyambulancia Egyesület A Down-szindrómás babákat így is segítik Molnár-Péter Tímea időközben csatlakozott a Down Dada szolgálathoz, így ilyen minőségben is támogatja a Down-szindrómával született kisbabákat, családjaikat. Az egyesületnek külön gratulálunk, mivel a közelmúltban kaptak elismerő oklevelet a szociális munka napja alkalmából a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület rendezvényén.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!