Az esztendő legjobb reduktív fehérbora már korábban is halmozta az elismeréseket. A 2021-es hárslevelű aranyat érdemelt az idei Balatoni Borok Versenyén s a Zalai borvidék megmérettetésén is, amelyen megnyerte a legjobb érlelt fehérbor kategóriát. Emellett a Dóka Éva Pincészet idei kincse nagyaranyat kapott a Zalai Borút viadalán.

Itt születnek a díjnyertes borok. A Dóka Éva Pincészet zalaszentgróti birodalmában Dóka Éva és Tarsoly Róbert

Fotó: A szerző

A Dóka Éva Pincészet ajánlása

Dóka Éva úgy fogalmaz, igazi különlegesség e késői szüretből származó, reduktív érlelésű száraz hárslevelű.

– Már megjelenésében is nagy bort sejtet, illatáról pedig a hársfavirág nektárja jut eszünkbe: egyszerre kedves, bódító, és virágosan játékos – játékosan virágos. Hasonlóképpen sokrétű s gazdag a zamataiban is: a virágos, mézes, érett őszibarackos jegyeket csipetnyi barackmag karakter és hosszú lecsengés követi – mondja a tulajdonos.

A Dóka Éva Pincészet hárslevelűje kategóriagyőzelmével történelmet írt

Fotó: A szerző

Nem különleges – mégis az…

E bor Tarsoly Róbertnek, a Dóka Éva Pincészet elkötelezett borászának köszönhető, aki megálmodta, elkészítette, őrizte, figyelte s évekig dolgozott vele.

– Minden tételünkben van valami sajátságosan egyedi. Nem különleges, mégis ettől lesz az – jellemzi díjnyertes borukat Tarsoly Róbert, elárulva: e két évig tartályban érlelt bor magas, 15,10 százalékos alkoholtartalommal rendelkezik, s rendkívül gazdag az ízvilága, illatában pedig a hársfavirág nektárjára emlékeztet.

Már készülnek a jövő sikeres borai

Fotó: A szerző

Történelmet írt

A Winelovers Wine Awardsra idén 240 hazai és külföldi pincészet nevezett, 868 borral. A tételeket nemzetközileg elismert szakértők értékelték, s ez is különleges: összesen hetvenen. A Dóka Éva Pincészet hárslevelűje kategóriagyőzelmével történelmet írt, hiszen zalai borászat most először nyert a reduktív fehérborok mezőnyében e viadalon.

A zalai táj nemcsak gyönyörű: kiváló borok otthona is

Fotó: Tóth Balázs / Dóka Éva Pincészet

A címke is különleges

Dóka Éva és Tarsoly Róbert azt is kiemeli: e nedű különlegességét a címkéje is hangsúlyozza, amelyet Miksa Bálint festőművész Nagy fa című alkotásának egy részlete díszít. E hárslevelű tehát nemcsak gasztronómiai, hanem vizuális élményt is kínál.