A Ganz Szakmai Diákkonferencia záró eseményét dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere nyitotta meg. Beszédében kiemelte a tudás megszerzésének különböző módozatait, melyek közt a különböző, tanórán kívüli megmérettetések növelhetik a tanulási kedvet, sikerélményhez juttatva a diákokat. A diákkonferencia diáktársakból, szülőkből, tanárokból, partnercégek képviselőiből álló közönségét az intézmény igazgatója, Gaider Gergely köszöntötte, jelezve, a diákok egyéni kutatásait lehetővé tevő konferencia Pék József tanártól származik, a tanulókat több, az iskola profiljához kötődő vállalatok, cégek is segítik a munkában.

A diákkonferencia első előadója Kerezsi Mikolt és Kramalics Bence volt

Az első előadők a Rédics és Zalaegerszeg közti vasútvonal működése kapcsán szóltak a vidéki közösségi közlekedés problémáiról. Kerezsi Mikolt és Kramalics Bence 13.D osztályos tanulók mutatták be, hogy kérdőíves felmérésük szerint az utazók elégedettsége némileg javult, mióta a MÁV helyett a GYSEV üzemelteti a szárnyszakaszt, de így is gyakori a menetrend betartásának elmaradása. Ez utóbbi a csatlakozások és a városi helyi járatok lekésése miatt a munkavállalók számára sok gondot okoz. A fiatalok a járműpark és a pályaszakasz megújítását javasolják, mert enélkül fennmarad a kötelező lassított közlekedés. A vonatok és a buszok menetrendjét egymáshoz kell igazítani, összegeztek az ifjú előadók. Dolgozatukat angolul is összefoglalták.