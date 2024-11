A derékfájások zöménél nincs olyan, hogy jó mozgás vagy rossz mozgás, az extremitást leszámítva persze, mondja Bene Máté

Megelőzés – amikor még nem fáj semmi

– Nagyon fontos, hogy az ülőmunkát szakítsuk meg, legalább félóránként rövid időre álljunk fel, menjünk ki például dohányozni, csak ne gyújtsunk rá, mert ezzel tudjuk biztosítani a szövetek normál keringését, s megakadályozni, hogy a porckorong kollagénállománya alkalmazkodni kezdjen a rossz pozícióhoz. És este valamit mozogjunk, ami több mint fél óra, mindegy mit. Ez a kulcs. És ezzel nemcsak az ülőmunka gerincre gyakorolt káros hatásait ütöttük ki, hanem minden területen kompenzáljuk az iroda által okozott negatívumokat.

Bene Máté cáfolja a manapság gyakorta idézett mondást, miszerint „az ülés az új dohányzás”, ami gyilkosabb még a ciginél is. Ez, hangsúlyozza, azért butaság, mert utóbbi káros hatásai semmivel nem ellensúlyozhatók, míg az ülés káros tulajdonságait napi alig több, mint fél óra mozgás ki tudja egyensúlyozni.

Persze mindezek mellett az is fontos faktor, hogy mi az, ami az egész napos ülés közben történik… Nemcsak az, hogy milyen pozícióban ülünk, hanem az is, mennyire szeretjük a munkánkat és az mennyire stresszes. A megemelkedett kortizolszint nemcsak az izmok tónusát, ezáltal a csigolya közti alkatrészeinkre ható nyomást, hanem az agy fájdalmat szabályozó területeinek érzékenységét is erősen fokozza. Egy amerikai multinacionális repülőgépgyártónál, a Boeingnél végzett vizsgálat szerint azoknak, akik utálják a munkájukat, közel kétszer nagyobb eséllyel fájdult meg a dereka, mint azoknak, akik örömmel mennek dolgozni. Szóval „nem szabad leragadni a csigolya közti ízületeknél”, mert sokkal összetettebb kérdés ez ennél, figyelmeztet mosolyogva a szakember, megjegyezve: a mozgás azonban még ezt is képes kompenzálni!

Egy jó kis esti futás képes kioldani a munka okozta stressz miatti izomfeszülést és csökkenti a fájdalomérzékenységet is.

– Az emberi test egy erősen instabil szerkezet, ami a folyamatos lépésekre van optimalizálva, tartós egyenes ülésre anatómiailag alkalmatlanok vagyunk, ezért irreális elvárás egész nap „jó pozícióban” ülni. Ezen nem sokat változtat a legmodernebb, ergonomikus kialakítású irodai szék sem – folytatja Bene Máté. – Ha izmaink elernyednek, nem tart meg bennünket semmi, összeesünk. A lépés tulajdonképpen kontrollált zuhanás, az izmaink beállítják a csontvázat, kvázi elkapnak, ebben rengeteg has- és törzsizom dolgozik újra és újra együtt. Ülés közben ezek a mechanizmusok nagyrészt kikapcsolnak, ezért fontos, hogy ha van rá mód, folyton változtassuk a pozíciót, kicsit húzzuk ki magunkat, aztán görnyedjünk, kicsit a jobb, majd a bal fenekünkön üljünk, tegyünk magunk alá egy ékpárnát, vegyük ki, tegyük keresztbe a lábunkat, majd vissza egymás mellé, hogy mindig más szövetet terheljünk. Érdemes persze megtalálni a számunkra legkényelmesebb ülőalkalmatosságot, ami lehet egy ékpárna, egy fitball labda, a nagymama széke, vagy bármi más.