Gyenesdiás József Attiláról elnevezett művelődési házát, egyben kulturális életét négy éve igazgatja Szabó Zsolt Szilveszter. Neki is szerepe lehet abban, hogy az országos Google úticélkeresési statisztikát tavaly magasan ez a település nyerte. Mondhatnánk, hogy könnyű a Balaton partjára tömegeket vonzani, de azért ehhez le kell győzni néhány környékbeli hangos fesztivált. És ha lehet, nem csak a nyár három hónapjában. Egy közösség kulturális élete ugyanis nem csak júniustól szeptemberig tart. Gyenesdiásra azért mentünk el, mert azt tapasztaltuk, hogy nem mindig ugyanaz a húsz-harminc ember üldögél a programokon, ami más, jóval nagyobb településeken gyakori.

Szabó Zsolt Szilveszter

Forrás: ZH

A nagyközségnek 4400 állandó lakosa van, és az elmúlt négy év itt is változást hozott. Sok az új betelepült, az elöregedés megállt, a lakók többsége már harminc és hatvan év közötti, mondja az igazgató, aki a meglévő közösségi élet szervezésén kívül sokat tett azért, hogy a nagyvilágot, de legalábbis a hazai kulturális élet jeles képviselőit is idehozza. És úgy tűnik, erre meg is van az igény.

A helyi ünnepek adottak a szüreti mulatságtól a Márton-napi libavacsorán át a pünkösdi vagy húsvéti együttlétekig, sorolja Szabó Zsolt Szilveszter, de ott is csak akkor érzik igazán jól magukat az emberek, ha színvonalas a zene, a műsor és a gasztronómiai kínálat. Nincs mulatós zene vagy gyenge pop, inkább igényes poprock, világzene. Ilyenkor kevés a helyi érték, mert a közönség is heterogén. A kérdés az, hogyan lehet a nyári tömeget és a helyi igényeket egyaránt kiszolgálni. Négy évszakos Balatonról szokás beszélni, ezt kell tehát kulturális élettel megtölteni, magyarázza az igazgató. Az évente közel száz rendezvény mellett szervezni és menedzselni kell a helyi csoportok, szakkörök életét, hiszen ezek is fontos közösségépítő elemek. A Facebook oldaluk támogatóinak hetven százaléka nő, ahogy a helyi csoportokban is ők vannak többségben, de éppen rajtuk keresztül lehet elérni a férfiakat és a fiatalokat. A problémával minden intézményvezető küzd, a legnehezebb, szinte a lehetetlennel határos a tizennyolc év alattiak meghódítása. Egy-egy alkalommal sikerülhet, főleg jó zenei eseményekkel: az etnopopot játszó Aurevoir zenekar koncertjén a közönség nyolcvan százaléka negyven év alatti volt.