Ugyan Cadillac néven indulnak, ám a sajtóközleményükben jelezték: a General Motors később motorgyártóként kapcsolódik be, teljes gyári csapattá téve az egységüket, ahogy fogalmaztak „az évtized végéig”. Sokaknak a Cadillac szóról a rózsaszín fecskefarkú, elegáns autó jut eszébe, ám hamarosan aszfaltszaggatóként is megismerhetjük – egyelőre utóbbi verziót még ízlelgetjük.

A nagykanizsai Horváth "Csülök" Tamás számára még mindig Schumacher a legnagyobb, de örülne a Cadillac megjelenésének

Fotó: Szakony Attila

Cadillac: új színt hozhat

A nagykanizsai Horváth "Csülök" Tamás Ferrari-rajongóként követi a Forma 1-es futamokat. Szerinte Michael Schumacher egykori német autóversenyző, hétszeres világbajnok a sportág egyik legeredményesebb pilótája. Viszont nagyon örül a Cadillac megjelenésének, hisz' új színt hozhat a csatákba, és akkor még ott van az Audi projektje, mely a Sauber-istálló felvásárlásával mutatkozhat be.

Sok a bizonytalanság

– Ha igazak a hírek és az első két évben Ferrari-motorral indulnak, az nekem jó hír – mondta. – Viszont egyelőre nagyon sok a bizonytalanság, szinte semmit sem lehet tudni a konkrétumokról. Bedobták a hírt, a rajongók felkapták a fejüket és persze mennek már a találgatások, hogy miképp áll össze a projekt. Michael Andretti amerikai Forma-1-es pilóta neve is felmerült korábban a projektben, de az sem borítékolható, hogy neki szerepe lesz a csapatban. A száguldó cirkusz népszerűsége Amerikában nagy növekedésnek indult, ez persze köszönhető a Netflix élő sportközvetítésének is. A tengerentúlon megkedvelték a Forma 1-et, rengeteg néző tölti meg a lelátókat.

A két Forma-1-es makett közül sem a Renault, sem a BMW nem tagja a mezőnynek. Most jön a Cadillac és az Audi

Fotó: Szakony Attila

Ki lehet az ideális jelölt a pilótaülésre?

Nyilván a pilóták kiválasztása is elindult. Tamás szerint egy rutinróka, Sebastian Vettel visszatérése nem lenne meglepő. Bár ha tapasztalt versenyzőt keresnek, akkor a Red Bull csapatánál mélyrepülésben lévő Sergio Pérez is jó húzás lehetne. Carlos Sainz még be sem mutatkozott ugyan a Williams-istállónál, szintén indulhatna a székért. Persze ott "leselkednek" a fiatalok is, vagyis az alsóbb osztályból, az F2-ből is lehetne bőségesen választani.