„Ott kezdte, hogy tanítónőjétől ellopott egy 180 forintot tartalmazó pénztárcát. Amikor a tanítónő keresni kezdte a pénzt, beledobta pénzestől a kályhába. Aztán meglopta tanulótársait. Amikor kicsapták az iskolából, Keszthelyen és Hévizen lépett üzembe. Aprófát árult a házaknál bátyjával együtt, s ahol nem voltak otthon, besurrant, és ami keze ügyébe került, magával vitte. A bátyja addig kint falazott.

Régi bűnügy: bevallottak mindent

Ezzel a módszerrel 20 házból lopott el pénzt, gyűrűt, cigarettatárcát, gumilabdát és más apróságokat ez a 12 éves kislány. A rendőrség kétszer is elfogta, de mindannyiszor elengedte. Talán megjavul? Harmadszor azonban átadták a fiatalkorúak bíróságának. A nagykanizsai törvényszéken dr. Révffy Andor egyesbíró tárgyalta az ügyet. A kislány és a bátyja bevallott mindent. A bűnjeleket is megtalálták. Csak a pénzt költötték el cukorkára. A szülők is kérték a kislány megbüntetését, akit a bíróság javítóintézetbe utalt, míg bátyját próbaidőre felmentette.” (Zala, 1948. október 24.)

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi bűnügyeket olvasva.