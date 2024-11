Simon András túravezető elmondta, hogy a bunkertúra résztvevőit kisebb csoportokra osztották s mindig más-más vezető kísérte a társaságokat.

A bunkertúra elején Simon András (b) ismertette az útvonalat

Fotó: Korosa Titanilla

– Póka György a hármas tankállomáshoz vitte be a vendégeket, illetve sokat mesélt az egykor itt működő olajiparról – tudtuk meg. – Jánosi Ferenc a Hűség és hazaszeretet emlékműnél Lovászi múltjáról osztott meg fejezeteket, elmesélte a Mária-fa történetét, illetve a két és hét szobás bunkerbe is ő kísérte a vendégeket. Jómagam a légópincében tartottam a tárlatvezetéseket, míg Jánosi Zsuzsa a Vasfüggöny Múzeumban tartott előadásokat és vetítette a helytörténeti kisfilmeket. Fontos hangsúlyozni, hogy a túravezetők mellett mára már egy lelkes és szuper csapat áll a bunkertúrák mögött. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ez az esemény már egy kiváló csapatmunkát igényel és ehhez megvan a lelkes csapat is, akik mögötte állnak.

Bunkertúra, forgószínpad szerűen

Hozzátette, hogy a visszajelzések azt igazolják, hogy a forgószínpados megoldás elnyerte a látogatók tetszését, hiszen kisebb csoportokra osztva sokkal élvezhetőbbek az állomások.

– Könnyebben mozgunk és jobban hallható, látható minden – folytatta. - A vezetők szövege egymásra épült, nagyon jól kiegészítjük egymás mondanivalóját, így a bunkertúra végén a látogató globális képet kap a településről. A túranap során folyamatosan működött a büfé, ahol ital fogyasztásra volt lehetőség a vendégeknek, illetve a nap frissen főtt babgulyással zárult. Érkeztek Budapestről, Tapolcáról, Sopronból, Aszófőről és Zala vármegye több részéről is résztvevők. Örömmel látjuk, hogy az érdeklődés töretlen és külön öröm, hogy egyre több visszatérő vendégünkkel is találkozhatunk. A túrázók közül sokan már a Vasfüggöny Múzeum és légópince látogatása során hallottak a hosszú bunkertúráról, míg mások már korábban részt is vettek ezen, de úgy döntöttek, hogy újra csatlakoznak hozzánk. A visszatérő vendégek növekvő száma igazán különleges érzés, hiszen kevés olyan élmény van, amely ennyire megragadja az embert, hogy újra és újra visszatérjen.