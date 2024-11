Repült a mikrofon

Tíz évvel később, 2018-ban ismét lett egy botrányhőse az X-Faktornak. Akkor egy 36 éves, Mirjam nevű énekesnő verte ki a biztosítékot. A bemutatkozó kisfilmjében rendkívül magabiztosnak tűnő hölgy többek közt azt mondta el önmagáról, hogy dalszerző-előadóként Amerikában önálló albuma jelent meg, aminek egy példányát a meghallgatás elején rögtön át is adta a zsűri tagjainak, majd megjegyezte: Magyarországon is kiadták már négy albumát. Ezen belépő után a kortárs R&B egyik kiválósága, Jessie J. jól ismert dalát, a Do It Like a Dude című slágert próbálta elénekelni, rendkívül rossz előadással. Miután a zsűri szókimondó tagja, ByeAlex leállította a produkciót, előbb néhány perces vita alakult ki a versenyző és a mentorok között, majd Mirjam elkövette ugyanazt a hibát, mint tíz évvel korábban sorstársa, azaz ő is belekötött ByeAlex hangjába. A kibontakozó eszmecsere végül odáig fajult, hogy az addigra már trágár kifejezéseket is használó énekesnő hozzávágta a mikrofont az egyedüli női mentorhoz, Radics Gigihez, de szerencsére nem találta el. Ezen a botrányos jeleneten az addig a nyugalom mintaképeként viselkedő Gáspár Laci is felszívta magát, s az azóta ikonikus szófordulattá vált „Mennyé' csaje haza magadnak!” mondattal küldte ki a stúdióból az agresszívvé vált Mirjamot.

Forrás: Blikk

Ehhez a történethez hadd fűzzünk hozzá egy személyes szálat, jelen sorok írója 12 ezer darabból álló zenei hanghordozó gyűjteménnyel rendelkezik, de Mirjam említett albumaival sem előtte, sem pedig utána nem találkozott még.

A Bikicsunáj sikere

Kevésbé botrányos, jóval inkább megmosolyogtató jelenet volt Szarka László szereplése a Megasztár ötödik évadában. A biztonsági őrként dolgozó férfi az Alphaville együttes Big in Japan című slágerét választotta bemutatkozó dalául, ám mint kiderült, az angol nyelvvel igencsak hadilábon állt, s totál halandzsa szöveggel adta elő a slágert a zsűritagok – Eszenyi Enikő, Presser Gábor, Friderikusz Sándor és Mester Tamás – előtt. A négy ítész persze csak hüledezett az azóta ikonikussá vált Bikicsunáj refrén hallatán, ám Szarka László igazi karriert futott be a produkcióval. A Bikicsunáj a 2010-es esztendő internetes városi folklórjának egyik legsikeresebb terméke lett. A video-megosztó oldalakra felkerült felvételt több százezren tekintették meg, megjelentek a Bikicsunáj feliratú pólók, Bikicsunáj fan club létesült a közösségi médiában, a biztonsági őrt pedig haknifellépésekre is meghívták.