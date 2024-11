Ismerősöm mondja, a magyar ember a legleleményesebb a világon, hiszen bármilyen okot képes mondani arra, hogy miért töltse tele poharát, s igyon egy jót. Ha örül valaminek, vagy ünnepel, akkor azért, ha netán bánatot érez, akkor annak „gyógyítására” emeli ajkához poharát. Születés- és névnap, baráti találkozás és vendégség éppúgy jó alkalom a koccintásra, de a vasárnapi ebéd vagy a mindennapos vacsora mellett is jól esik üríteni poharunkat. Ezért aztán nem kérdés, hogy miért éppen a Márton-nap lenne a kivétel, amikor a katolikus egyház azon szentjére emlékezünk, akinek állítólag a szőlőhöz is volt némi köze. Aki tartja ezt a szokást, annak egészségére, de a mai napon ne feledjük, a legnemesebb ital is csupán akkor esik jól, ha azt mértékkel fogyasztjuk.