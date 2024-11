A résztvevők a megyeszékhelyhez tartozó Hatház határában találkoztak, a borszentelést a Zalaboldogfa külterületén található Marton-hegy első keresztjénél tartották, majd a három közösség cirka 100 képviselője a hegyháton átgyalogolt Kiskutasra, ahol Halász Gábor polgármester és a falu képviselői fogadták társaságot. A kiskutasiak által készített uzsonnán új erőre kapva visszatértek a kereszthez, ahol Hollósi Gyula közelben lévő pincéjénél már várta a vándorokat az extra méretű kondérban készült pörkölt, s a jó bor, amit már megszentelve öntöttek a poharakba.

A résztvevőket a nagy köd sem tartotta vissza a túrától. A képen Gyöngyös Balázs plébános mellett Molnár Klára és Tóthné Toldi Alexandra

Fotó: A szerző

A Márton-napi túrát megelőző ünnepséget az idén is a kőkeresztnél tartották

Fotó: A szerző

- A közösségünkhöz tartozó civil szervezetek: a zalaegerszegi, andráshidai Borbarát Kör, a Gazd'asszony Klub,az Igazgyöngy Népdalkör és a Szélrózsa Tánckör a hagyományőrzés mellett az egészséges életmódot is fontosnak tartja, ezért a Szent Márton-napi népszokásokat egy jókora gyalogtúrával színesítjük. Fontos számunkra a barátság is, ami Marton-hegyen már ősi talapzaton nyugszik, hiszen a hegyhát nyugati része a zalaboldogfai-, a délkeleti területe az andráshidai szőlészkedők birtoka - találkozva északon a kiskutasi telkekkel, s a gazdák között, egy-egy pohár jó bor mellett mindig tartós barátságok szövődtek. Tavaly Zalaboldogfára vonultunk át, az idén a kiskutasiak meghívását fogadtuk el, így a több mint 7 kilométeres gyaloglással meg is lett a felvállalt 10 ezer lépés. Prémiumként újabb barátokkal gyarapodott a csapatunk: olyan jól éreztük magunkat a faluban, hogy "testvértelepüléssé" fogadtuk Kiskutast - árulta el Molnár Klára, az andráhidai AHIDA Közösségeiért Egyesület elnöke.

Borszentelés: a Marton-hegyi borokat Gyöngyös Balázs plébános áldotta meg

Fotó: A szerző

Az ünnepségről a szalagátvágás sem hiányozhatott: A képen Tóthné Toldi Alexandra, Dormán László és Ámon Ferenc

Fotó: A szerző

A megnyitó ünnepségen először Domján István, az andráshidaiak városházi képviselője és Tóthné Toldi Alexandra, Zalaboldogfa polgármestere köszöntötte az összegyűlt népes társaságot. A terített asztalra tett újborokra az idén is Gyöngyös Balázs plébános kért áldást, s egyúttal megszentelte a felújított hegyi utat is. A Magyar Vidékfejlesztési Program keretében 52 millió 778 ezer forintos költségből, 46 millió 858 ezer forint támogatással megvalósult beruházásról a szervező, Ámon Ferenc, Zalaboldogfa korábbi polgármestere számolt be. A rendezvényre meghívták Dormán Lászlót, a kivitelező zalaegerszegi Hydrocomp Kft. ügyvezetőjét, aki jelképesen is átadta a felújított utat a gazdáknak.